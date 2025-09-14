Tổng thống Trump ra 'tối hậu thư' với NATO về cấm vận Nga

Hãng Reuters ngày 13.9 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông sẵn sàng áp đặt các lệnh cấm vận lớn đối với Nga nếu tất cả các nước khác trong NATO đồng ý và làm điều tương tự, nhằm gây áp lực khiến Nga chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông gửi một bài viết "tất cả các nước NATO và thế giới", trong đó có lời kêu gọi NATO dừng mua dầu Nga.

Tổng thống Donald Trump kêu gọi NATO dừng mua dầu Nga ẢNH: REUTERS

Ông viết: "Như quý vị đã biết, cam kết của NATO đối với việc thắng lợi còn xa mới đạt 100%, và việc một số bên mua dầu của Nga thật đáng kinh ngạc! Điều này làm suy yếu nghiêm trọng vị thế đàm phán và sức mặc cả của quý vị trước Nga".

Tuy nhiên, ông cho biết mình sẵn sàng hành động cùng các nước khác trong liên minh, chỉ cần họ lên tiếng về thời điểm. Nhà lãnh đạo kêu gọi NATO áp thuế 50-100% đối với hàng hóa từ Trung Quốc và sẽ dỡ bỏ hoàn toàn khi chiến sự Ukraine chấm dứt. Theo ông, động thái đó cũng sẽ góp phần lớn nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.