Tại cuộc họp chiều 25.11, về triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội và kết quả tổng rà soát, giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm Nghị quyết 66-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp ẢNH: CHINHPHU.VN

Theo Thủ tướng, luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua phải được tổ chức thi hành kịp thời, thống nhất, hiệu quả; gắn chặt việc xây dựng với thi hành pháp luật, bảo đảm tháo gỡ khó khăn, đưa quy định vào cuộc sống và chuyển kết quả hoàn thiện thể chế thành động lực phát triển.

Khối lượng văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới rất lớn. Vì vậy, các bộ, cơ quan được giao nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo, hoàn thiện và trình ban hành, quyết tâm không để nợ, chậm văn bản.

Thủ tướng lưu ý, văn bản quy định chi tiết phải thể hiện đúng tinh thần cải cách của luật, đúng thẩm quyền và phạm vi được giao; không đặt thêm điều kiện, thủ tục trái quy định, làm giảm hiệu quả chính sách hoặc gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Ưu tiên cao nhất các văn bản có hiệu lực từ ngày 1.12.2026 và 1.1.2027

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các Phó thủ tướng trực tiếp chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công, tập trung xử lý ngay những văn bản sắp đến thời điểm có hiệu lực, có nguy cơ chậm tiến độ hoặc còn ý kiến khác nhau giữa các bộ, ngành.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về tiến độ, nội dung và chất lượng văn bản được giao. Từng bộ cần rà soát toàn bộ nhiệm vụ, lập tiến độ cụ thể cho từng văn bản, xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn gửi thẩm định, thời hạn trình và thời điểm cần ban hành.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tập trung vào 25 văn bản cần ban hành trong thời gian tới, gồm 3 văn bản có hiệu lực từ ngày 1.12.2026, 4 văn bản từ ngày 1.1.2027, 17 văn bản từ ngày 1.3.2027 và 1 văn bản từ ngày 1.7.2027.

Trong đó, các văn bản phải đáp ứng mốc hiệu lực ngày 1.12.2026 và 1.1.2027 cần được ưu tiên cao nhất. Đối với hồ sơ đã trình, các bộ phải tích cực phối hợp xử lý; hồ sơ đã thẩm định phải khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện; hồ sơ đang soạn thảo phải bố trí đủ nguồn lực, kiểm soát chặt tiến độ.

Thủ tướng cũng yêu cầu trong ngày 25.11, các bộ hoàn thành rà soát, cập nhật danh mục văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết tại kỳ họp thứ 2, gửi Bộ Tư pháp. Những nội dung đã rõ phải chủ động soạn thảo ngay, không chờ hoàn tất quyết định phân công mới triển khai.

Đối với các luật có khối lượng quy định chi tiết lớn, phức tạp, liên ngành như: luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản, luật Ngân sách nhà nước, luật Đấu thầu, luật Xử lý vi phạm hành chính..., các bộ phải chủ động chuẩn bị dự thảo và điều kiện cần thiết để bảo đảm tiến độ.

Thủ tướng lưu ý phải bảo đảm chất lượng ngay từ khâu chuẩn bị, kế thừa kết quả nghiên cứu trong quá trình xây dựng luật, hạn chế ban hành văn bản phân tán, trùng lặp. Việc rà soát số lượng văn bản hướng dẫn cần thực hiện kỹ lưỡng, theo tinh thần một luật chỉ ban hành một văn bản hướng dẫn nhưng phải linh hoạt, bảo đảm hợp lý.











