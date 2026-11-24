Thủ tướng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân trong vụ nổ và thân nhân yên tâm điều trị, nỗ lực vượt qua khó khăn để sớm hồi phục. Thủ tướng cũng chia sẻ với những mất mát, đau thương của gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ việc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên và kiểm tra tình hình cấp cứu nạn nhân vụ nổ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn ẢNH: TTXXN

Thủ tướng yêu cầu các cơ sở y tế tập trung tối đa nhân lực, trang thiết bị, thuốc men và các nguồn lực cần thiết để cứu chữa, chăm sóc nạn nhân; ưu tiên những trường hợp bị thương nặng, bảo đảm điều kiện điều trị tốt nhất, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và di chứng do vụ nổ gây ra.

Đối với công tác khắc phục hậu quả, Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết, thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Công điện số 75/CĐ-TTg ngày 24.11 của Thủ tướng Chính phủ.

TP.Hà Nội và chính quyền địa phương được yêu cầu tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần đối với gia đình các nạn nhân tử vong và người bị thương; đồng thời, khẩn trương rà soát, kiểm tra, gia cố các công trình lân cận bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.

Theo Sở Y tế Hà Nội, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ nổ, đơn vị đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cùng các bệnh viện khẩn trương điều động nhân lực, phương tiện đến hiện trường để sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển và phân loại nạn nhân về các cơ sở y tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vụ nổ đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ẢNH: TTXVN

Các bệnh viện đã huy động tối đa nguồn lực phục vụ công tác cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật và điều trị, bao gồm nhân lực y tế, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất cùng các trang thiết bị cần thiết.

Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có chuyên môn cao được bố trí trực tiếp tham gia cấp cứu, điều trị. Với những trường hợp nặng, nguy kịch hoặc đa chấn thương, các bệnh viện tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện; đồng thời chủ động đề nghị hỗ trợ từ tuyến trên và các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành nếu vượt quá khả năng chuyên môn.

Như Thanh Niên đưa tin, vụ nổ xảy ra vào sáng cùng ngày tại cửa hàng ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Theo thống kê đến 13 giờ ngày 24.11, vụ việc khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại 3 bệnh viện.

Trong đó, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 trường hợp, Bệnh viện đa khoa Đống Đa tiếp nhận 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 4 trường hợp.