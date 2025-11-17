Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Thủ tướng Kuwait chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
theo TTXVN
17/11/2025 20:01 GMT+7

Sáng 17.11 (giờ địa phương), tại Cung Bayan của Hoàng gia ở thủ đô Kuwait, Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Kuwait.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm, trong bối cảnh hai nước hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Thủ tướng Kuwait chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh 1.

Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Kuwait

ẢNH: TTXVN

Tại Cung Bayan của Hoàng gia Kuwait, thể hiện sự coi trọng chuyến thăm, Thủ tướng Kuwait ra tận nơi đỗ xe đón Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Vui mừng gặp nhau, Thủ tướng Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah mời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính di chuyển trên thảm đỏ tiến vào vị trí danh dự. Khi hai Thủ tướng tới vị trí danh dự trước Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Kuwait được cử lên nghiêm trang. Lễ đón kết thúc với việc hai bên giới thiệu cho nhau thành phần tham dự lễ đón của mỗi bên.

Sau gần 50 năm thiết lập (10.1.1976 - 10.1.2026), quan hệ Việt Nam - Kuwait phát triển tốt đẹp. Hai nước duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương. Kuwait hiện là đối tác thương mại và đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 7,3 tỉ USD.

Dự án đầu tư lớn nhất của Kuwait tại Việt Nam là Liên hợp Lọc Hóa dầu Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư 9 tỉ USD. Hiện giữa hai nước đã có một số thỏa thuận hợp tác kết nối hợp tác địa phương như TP.HCM và tỉnh Ahmadi, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Al Farwaniyh.

Trong chuyến thăm Kuwait lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Quốc vương, Thủ tướng, Hoàng thái tử Kuwait; thăm các cơ sở kinh tế, làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn của Kuwait và phát biểu chính sách tại Học viện Ngoại giao Kuwait.

Thủ tướng Kuwait chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước

ẢNH: TTXVN

Thông qua các hoạt động này, hai bên sẽ trao đổi, thống nhất phương hướng, biện pháp và xác định khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới; đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Trong đó, cùng với tăng cường tin cậy chính trị, hai bên thúc đẩy phát triển các lĩnh vực giàu tiềm năng như dầu khí, năng lượng, đảm bảo an ninh lương thực, sản phẩm theo tiêu chuẩn Hồi giáo Halal, mở đường bay thẳng, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối doanh nghiệp, giao lưu nhân dân…

Hai nước sẽ khai thác các lợi thế để Việt Nam có thể trở thành cửa ngõ để Kuwait mở rộng thị trường sang Đông Nam Á và lân cận, đồng thời Kuwait giúp Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Đông và lân cận. Hai bên cũng thể hiện sự ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, cơ chế đa phương, góp phần vào ổn định, hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng cho cả hai quốc gia, hai khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thiết kế chính sách thuận lợi nhất cho kiều bào

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thiết kế chính sách thuận lợi nhất cho kiều bào

Tối 16.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, phu nhân Lê Thị Bích Trân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait.

Khám phá thêm chủ đề

Thủ tướng Phạm Minh Chính Hoàng gia Kuwait
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận