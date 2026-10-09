Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Quốc hội Lào tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vinh dự thăm chính thức Lào trên cương vị mới và là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Lào sau khi Lào kiện toàn các chức danh lãnh đạo và Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone nhậm chức.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone ẢNH: CHINHPHU.VN

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực; quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy; hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có những chuyển biến tích cực; hợp tác giáo dục - đào tạo, giao thông vận tải, năng lượng, văn hóa, giao lưu nhân dân và giữa các ban, bộ, ngành, địa phương ngày càng đi vào chiều sâu.

Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu sâu sắc, trân trọng và có trách nhiệm gìn giữ, phát huy, tiếp nối mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của Quốc hội Lào trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát việc triển khai các chính sách, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, tiền tệ; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Lào, sẵn sàng tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Lào tận dụng hiệu quả các cơ hội để phát triển nhanh và bền vững.

Nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác song phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Quốc hội Lào quan tâm, ủng hộ việc nghiên cứu, ban hành và áp dụng các chính sách, quy định phù hợp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động hiệu quả nguồn lực nhà nước và doanh nghiệp, thúc đẩy triển khai các dự án, lĩnh vực hợp tác trọng điểm, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đánh giá cao vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong vun đắp, làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Thủ tướng đề nghị hai Quốc hội tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đồng thời phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone khẳng định Quốc hội Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong giám sát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và hiệp định hợp tác đã ký kết, nhất là các dự án kinh tế trọng điểm, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Hai bên nhất trí trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, việc tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ Việt Nam - Lào có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước.

Tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Phó chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Laopaoxong Navongxay và Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdala.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Phó chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Laopaoxong Navongxay ẢNH: CHINHPHU.VN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị mỗi nước; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Mặt trận cũng như giữa hai hội hữu nghị thời gian qua, góp phần tăng cường sự gắn bó, hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị hai Mặt trận và các Hội hữu nghị tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là trong thế hệ trẻ; tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, kết nối giữa các địa phương, các tổ chức.

Đồng thời, phát huy vai trò cầu nối, vận động và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh, góp phần đưa hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước.

Ông Laopaoxong Navongxay nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và các tổ chức quần chúng hai nước; tuyên truyền, giáo dục để thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc về lịch sử và ý nghĩa của quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nối nhân dân, trong đó có cộng đồng cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Thủ tướng đề nghị tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào với các tổ chức tương ứng của Lào; tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên hai nước học tập, giao lưu và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Thủ tướng đồng thời đề nghị các tổ chức hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp, vận động sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân đối với các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước.