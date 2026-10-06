Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp có chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào và Campuchia từ ngày 8 - 10.10.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ẢNH: CHINHPHU.VN

Đây là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên và là chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Lào và Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Điều này thể hiện vai trò chủ động, tích cực của người đứng đầu Chính phủ, khẳng định thông điệp về những trọng tâm, ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong tình hình mới.

Đối với Lào, chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng diễn ra trong bối cảnh Lào vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Vào ngày 5.10, Quốc hội Lào đã bầu các chức danh chủ chốt mới, trong đó ông Saleumxay Kommasith giữ chức Thủ tướng Chính phủ và ông Sonexay Siphandone giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Trong điện mừng vào ngày 5.10, các lãnh đạo Việt Nam bày tỏ tin tưởng các lãnh đạo mới của Lào sẽ lãnh đạo Chính phủ và Quốc hội Lào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X giai đoạn 2026 - 2030, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, với vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

Vui mừng trước những bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào thời gian qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone vun đắp cho quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Đối với Campuchia, quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài ngày càng phát triển theo chiều sâu, thực chất.

Trong cuộc hội đàm vào ngày 8.6, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam - Campuchia.

Hai lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian qua.

Tin cậy chính trị được tăng cường; hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột; hợp tác thương mại - đầu tư và du lịch là điểm sáng với tổng kim ngạch thương mại trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 5 tỉ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam đón gần 400.000 lượt khách Campuchia trong 4 tháng đầu năm 2026, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Công tác biên giới có nhiều tiến triển; hợp tác giáo dục, văn hóa - xã hội, giao lưu nhân dân được đẩy mạnh, hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác, tổ chức nhiều chương trình trao đổi, hỗ trợ, giao lưu hữu nghị, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân hai nước.



