Chiều 7.4, với 495/495 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu vừa được báo cáo Quốc hội trước khi Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ với ông Lê Minh Hưng.

Theo quy định tại Hiến pháp, Thủ tướng Chính phủ sau khi được bầu sẽ thực hiện tuyên thệ trước Quốc hội.

Ông Lê Minh Hưng (56 tuổi), quê H.Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ thạc sĩ chính sách công. Ông Lê Minh Hưng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Bí thư T.Ư Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Từ vị trí chuyên viên phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Lê Minh Hưng lần lượt nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng Nhà nước như Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế; Phó vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ. Tới cuối năm 2011, ông Lê Minh Hưng được bổ nhiệm làm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 11.2014, ông Lê Minh Hưng được điều động làm Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đến tháng 4.2016, sau khi được bầu vào T.Ư Đảng khóa XII, ông Lê Minh Hưng được bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Sau gần một nhiệm kỳ trên cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tháng 10.2020, ông Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Tới tháng 5.2024, tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, ông Lê Minh Hưng được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và được phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Tại Đại hội XIV của Đảng, ông Lê Minh Hưng tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sau đó tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV. Ông cũng vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo quy định tại Hiến pháp, Thủ tướng được bầu trong số các đại biểu Quốc hội đương nhiệm. Ứng viên Thủ tướng do Chủ tịch nước đề nghị để Quốc hội bầu.



