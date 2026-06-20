Thủ tướng Meloni nói ông Trump 'dựng chuyện' bà 'năn nỉ' chụp ảnh chung

Bà Meloni nói: "Vâng, một số điều cần được phản hồi ngay lập tức. Những tuyên bố của ông Donald Trump hoàn toàn bịa đặt. Thành thật mà nói, tôi rất kinh ngạc. Tôi không hiểu tại sao Tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh của mình: hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên... Có một điều ông ấy nên nhớ: cả tôi và nước Ý đều không bao giờ cầu xin".

Tranh cãi này làm tăng thêm căng thẳng trong mối quan hệ vốn đã chẳng còn cơm lành canh ngọt sau những xung đột liên quan đến cuộc chiến chống Iran

Để nhấn mạnh mức độ phẫn nộ từ chính phủ của Thủ tướng Meloni trước những bình luận của ông Trump, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani đã tuyên bố hủy chuyến thăm dự kiến tới Mỹ vào tuần tới.

Diễn biến mới nhất đánh dấu chiều hướng xấu đi nghiêm trọng trong quan hệ song phương, chỉ vài ngày sau khi xuất hiện những dấu hiệu tại hội nghị thượng đỉnh G7 cho thấy hai nhà lãnh đạo cánh hữu đã ổn định mối quan hệ vốn đã căng thẳng sau những xung đột trong năm nay liên quan đến cuộc chiến chống Iran.

Video từ sự kiện ở Pháp cho thấy bà Meloni và ông Trump đang trò chuyện sôi nổi, ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế sofa nhỏ, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng ông chỉ chiều lòng bà Meloni khi trò chuyện như vậy.

"Có lẽ bà ấy rất vui vì tôi đã nói chuyện với bà ấy. Tôi không nhất thiết phải nói chuyện với bà ấy," kênh truyền hình La7 dẫn lời ông Trump nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn ngắn, sau khi chính ông hỏi nhà báo về thủ tướng Ý.

Kênh La7 dẫn lời ông Trump cho biết: "Bà ấy đã năn nỉ tôi chụp ảnh cùng bà ấy".

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đi bộ trong hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains, Pháp ẢNH: REUTERS

Theo bản dịch của kênh La7, ông Trump cũng nói: "Bà Meloni rất muốn chụp ảnh với tôi. Tôi cũng không muốn chụp đâu, nhưng tôi thấy có lỗi với bà ấy".

Kênh này không phát hành đoạn âm thanh gốc, mà chỉ phát bản lồng tiếng.

Thông báo về việc hủy chuyến đi dự kiến tới Mỹ, Ngoại trưởng Tajani nói rằng "những lời lẽ nghiêm trọng và xúc phạm của Tổng thống Trump đối với Thủ tướng Meloni đã xúc phạm toàn thể nước Ý".

Thủ tướng Meloni từng là người ủng hộ nhiệt thành của ông Trump và là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự lễ nhậm chức của ông vào năm 2025.

Tuy nhiên, năm nay bà đã chỉ trích ông vì đã gay gắt phản ứng với Giáo hoàng Leo XIV liên quan cuộc xung đột Mỹ - Iran. Sau đó, ông Trump cho rằng bà thiếu can đảm.