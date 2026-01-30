Thủ tướng: Năm 2030 hoàn thành 5.000 km cao tốc

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, từ sau phiên họp lần thứ 22, Bộ Xây dựng và các địa phương đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.345 km tuyến chính cao tốc, vượt chỉ tiêu 3.000 km Chính phủ đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh không để xảy ra tham nhũng tiêu cực, không chia nhỏ các gói thầu ẢNH: NHẬT BẮC

Đặc biệt, cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng - Cà Mau theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hiện nay, các chủ đầu tư, nhà thầu đang tích cực phát huy tinh thần "3 ca 4 kíp" để khắc phục các khó khăn bất lợi về điều kiện thời tiết để hoàn thiện các hạng mục còn lại, sớm đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, doanh nghiệp dịp tết âm lịch Bính Ngọ.

Để đảm bảo hiệu quả khai thác, Bộ Xây dựng đang quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức triển khai thi công hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí tự động và công trình kiểm soát tải trọng xe trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông.

TP.HCM đang lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đường vành đai 4 TP.HCM về công tác lựa chọn nhà đầu tư. Dự kiến tháng 4.2026, hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 1 của dự án TP.HCM - Mộc Bài...

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng đề nghị TP.Hà Nội và Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình để sớm triển khai thi công, đưa vào khai thác phục vụ APEC...

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần triển khai nhanh Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong đó tiếp tục nỗ lực vào cuộc triển khai các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải phải triển khai.

Trên tinh thần chủ động, đề cao trách nhiệm, Thủ tướng đề nghị tăng cường đôn đốc triển khai các dự án đảm bảo chất lượng, an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật, tăng cường giải quyết những tồn tại, vướng mắc, đồng thời chống tham nhũng tiêu cực, không để "khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn".

Hoàn thành 600 km cao tốc đồng bằng sông Cửu Long

Đối với lựa chọn chủ đầu tư, lựa chọn đấu thầu, chỉ định thầu, Thủ tướng đề nghị quán triệt tinh thần làm đúng luật pháp, hiệu quả, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, tránh thông thầu, "quân xanh, quân đỏ" và đặc biệt "dứt khoát không chia nhỏ gói thầu".

Theo đó, mỗi gói thầu đường cao tốc phải từ 30 - 50 km. Đồng thời, chọn đúng các tập đoàn, tổng công ty vừa qua làm tốt, chống tham nhũng, tiêu cực. Dứt khoát không chia nhỏ gói thầu. Thủ tướng giao Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng phối hợp, xác định dự án trọng tâm, trọng điểm để đến năm 2030 đạt được ít nhất 5.000 km đường cao tốc theo nghị quyết Đại hội XIV.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cùng Thanh tra Chính phủ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; trên cơ sở đó có bài học kinh nghiệm, mục tiêu không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, mất cán bộ.

Trong đó, tập trung hoàn thành 600 km đường cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long; ưu tiên cho các tỉnh ở miền núi như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu, những nơi không có phương thức giao thông khác ngoài đường bộ; ưu tiên kết nối với nước Lào nhằm gắn kết chiến lược, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội; ưu tiên các tuyến đường cho các tỉnh Tây nguyên như khu vực Đắk Nông (cũ); đồng thời tập trung xây dựng các sân bay như Long Thành, Quảng Trị, Phú Cát, Phú Quốc, Gia Bình...

Liên quan vấn đề nguyên vật liệu, Thủ tướng yêu cầu tỉnh An Giang tiếp tục nghiên cứu, khai thác tối đa các mỏ ở địa phương để cung cấp cho đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Xây dựng, Bộ NN-MT cùng các tỉnh, thành phố có các mỏ nguyên vật liệu thông thường như đất, đá, sỏi... điều phối để đáp ứng yêu cầu cho các công trình.

Thủ tướng đề nghị lực lượng quân đội phát huy vai trò "đội quân chiến đấu, đội quân lao động, đội quân công tác", tích cực, chủ động hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án. Các tỉnh Cao Bằng, Phú Thọ, Quảng Trị, Quảng Ngãi tích cực phê duyệt các dự án được giao...