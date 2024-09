Thủ tướng Netanyahu tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự, Hezbollah phóng tên lửa vào Israel

Tờ The Times of Israel vừa loan tin một tên lửa đất đối đất do lực lượng Hezbollah phóng về phía thành phố Tel Aviv của Israel đã bị hệ thống phòng không David's Sling đánh chặn.

Quả tên lửa đó đã kích hoạt còi báo động ở Tel Aviv cũng như nhiều thị trấn khác thuộc miền trung Israel. Không có báo cáo về thương tích hoặc thiệt hại.

Israel giết chỉ huy Hezbollah, tấn công xuyên biên giới gia tăng

Trong khi đó, báo chí Li Băng loan tin Israel đang tiến hành các cuộc không kích mới vào các mục tiêu thuộc Hezbollah ở miền nam và đông Li Băng trong ngày thứ 3, theo The Times of Israel.

Trong đó, Hãng thông tấn quốc gia Li Băng đưa tin kể từ 5 giờ sáng 25.9 (giờ địa phương), máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành cuộc tấn công vào một số khu vực ở miền nam Li Băng.

Tên lửa phóng từ miền nam Li Băng bị hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel đánh chặn ở miền bắc Israel ngày 24.9 Ảnh: AFP

Hãng thông tấn quốc gia Li Băng còn đưa tin "máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của kẻ thù" đã nhắm mục tiêu vào nhiều địa điểm trong khu vực Baalbek ở thung lũng Bekaa thuộc miền đông Li Băng sau nửa đêm, gây thương vong.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24.9 tuyên bố Israel sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhắm vào Hezbollah ở Li Băng, theo báo The Jerusalem Post.



"Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah", ông Netanyahu nhấn mạnh sau khi đến thăm một căn cứ tình báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Ông đưa ra tuyên bố này hơn một tuần sau khi Israel tăng cường chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah.

Hezbollah, đóng tại miền nam Li Băng trước khi cuộc xung đột Hamas-Israel nổ ra ở Dải Gaza ngày 7.10.2023, lập luận rằng họ sẽ chỉ chấm dứt xung đột nếu có lệnh ngừng bắn ở Gaza.