Thủ tướng: Người dân còn phàn nàn thì Chính phủ phải có giải pháp hiệu quả

Chiều 1.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện và rà soát, tháo gỡ khó khăn về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đánh giá trong 3 tháng đầu vận hành, mô hình đã dần đi vào nề nếp, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt trong quản lý nhà nước từ T.Ư đến cơ sở.

100% địa phương đã bố trí đủ chức danh lãnh đạo UBND các cấp. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, xã đã được kiện toàn. Đội ngũ cán bộ được bố trí, luân chuyển, điều động, biệt phái...

Cả nước có 142.746 người đã có quyết định nghỉ việc, trong đó 105.056 người (đạt tỷ lệ 73,6%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ. Có 11 bộ và 6 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc chi trả; 10 bộ và 3 địa phương mới chi trả 60%. Nhiều địa phương ban hành chế độ hỗ trợ nhà ở, phương tiện đi lại, đào tạo nghề và việc làm cho cán bộ dôi dư...

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như văn bản hướng dẫn còn chậm, nhất là trong lĩnh vực tài chính - kế toán, đất đai, giáo dục; nhiều nơi khó khăn về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực; hệ thống dịch vụ công trực tuyến còn bất cập, dữ liệu thiếu đồng bộ; chưa giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách cho người nghỉ việc. Người dân ở một số địa bàn chưa kịp thích ứng với cách thức giải quyết thủ tục mới…

Quy mô dân số, diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính sau sắp xếp tăng lên nhiều, làm gia tăng áp lực giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và quản lý hành chính nhà nước ở cấp xã…

Kết luận phiên họp, bên cạnh biểu dương nỗ lực để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, Thủ tướng lưu ý, chừng nào người dân còn kêu ca, phàn nàn, chừng đó công việc của Chính phủ còn phải gian nan, vất vả, đòi hỏi phải có giải pháp hiệu quả. Chừng nào địa phương còn chưa phát triển được, chừng đó Chính phủ phải kiểm điểm, lo toan, thúc đẩy để phát triển.

Thủ tướng lưu ý tinh thần xuyên suốt là phải xử lý, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, theo quan điểm trách nhiệm của cấp nào, cơ quan nào thì cấp đó, cơ quan đó xử lý.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm, xử lý dứt điểm việc chi trả chính sách, chế độ cho người có quyết định nghỉ việc theo Nghị định 178, hoàn thành trước ngày 10.10. Bộ Tài chính phối hợp với các địa phương rà soát, xử lý dứt điểm chậm trễ trong việc mở tài khoản thanh toán của tổ chức ở cơ sở.

Cho rằng năng lực cán bộ cơ sở chưa đồng đều, nhất là năng lực quản lý nhà nước, năng lực về thể chế, kiến tạo, công nghệ thông tin và tinh thần trách nhiệm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục đánh giá, rà soát kỹ lưỡng để khắc phục khó khăn hiện nay về cán bộ, công chức xã vừa thiếu vừa yếu trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài; hướng dẫn dứt điểm việc xác định vị trí việc làm, định biên biên chế ở cấp xã...