Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

TTXVN
TTXVN
23/03/2026 07:23 GMT+7

Hôm qua 22.3, lúc 17 giờ địa phương (tức 21 giờ, theo giờ VN), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN đã đến sân bay quốc tế Vnukovo 2, thủ đô Moscow, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 - 25.3 theo lời mời của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính được tổ chức trang trọng ngay tại sân bay quốc tế Vnukovo 2, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Rudenko Andrey Yurevych chủ trì.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga - Ảnh 1.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay quốc tế Vnukovo 2

ẢNH: TTXVN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Rudenko; Đại sứ Liên bang Nga tại VN Gennady Stepanovich Bezdetko; Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Nga; Đại sứ VN tại Nga Đặng Minh Khôi và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cùng đại diện cộng đồng người VN tại Nga nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao VN thăm Nga.

Đây là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đầu tiên của VN đến Nga trong năm 2026. Theo chương trình dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin; hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko; hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ tới đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh; tiếp Hội Cựu chiến binh, Hội Hữu nghị Nga - Việt, bạn bè, người có công với quan hệ hai nước; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nga; gặp gỡ các doanh nghiệp VN - Nga…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo Nga sẽ thảo luận về tăng cường củng cố quan hệ giữa Việt - Nga, nhất là về quan hệ chính trị, mở rộng hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong những lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở, về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa và nghệ thuật..., đặc biệt là về năng lượng điện hạt nhân, dầu khí.

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng sẽ thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực, đề ra tầm nhìn dài hạn cho quan hệ song phương về chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân..., làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có nhiều cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính có nhiều cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao Nga

Trả lời phỏng vấn trước thềm chuyến thăm chính thức Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính (từ ngày 22 - 25.3), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, chuyến thăm mang ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm đáp lại lời mời của lãnh đạo cấp cao Nga, trong đó có Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận