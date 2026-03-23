Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính được tổ chức trang trọng ngay tại sân bay quốc tế Vnukovo 2, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Rudenko Andrey Yurevych chủ trì.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay quốc tế Vnukovo 2 ẢNH: TTXVN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Rudenko; Đại sứ Liên bang Nga tại VN Gennady Stepanovich Bezdetko; Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Nga; Đại sứ VN tại Nga Đặng Minh Khôi và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cùng đại diện cộng đồng người VN tại Nga nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao VN thăm Nga.

Đây là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đầu tiên của VN đến Nga trong năm 2026. Theo chương trình dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin; hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko; hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ tới đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh; tiếp Hội Cựu chiến binh, Hội Hữu nghị Nga - Việt, bạn bè, người có công với quan hệ hai nước; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nga; gặp gỡ các doanh nghiệp VN - Nga…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo Nga sẽ thảo luận về tăng cường củng cố quan hệ giữa Việt - Nga, nhất là về quan hệ chính trị, mở rộng hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong những lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở, về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa và nghệ thuật..., đặc biệt là về năng lượng điện hạt nhân, dầu khí.

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng sẽ thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực, đề ra tầm nhìn dài hạn cho quan hệ song phương về chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân..., làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.