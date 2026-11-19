Thông tin về lộ trình miễn sách giáo khoa được Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết tại buổi gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra chiều nay 19.11.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 ẢNH: TTXVN

Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng 70 nhà giáo tiêu biểu có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục cùng 31 nhà giáo là đại biểu Quốc hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi tới các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu, các nhà giáo là đại biểu Quốc hội cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo trên cả nước sự tri ân sâu sắc, những tình cảm quý trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thông tin về những chính sách đang triển khai trong lĩnh vực giáo dục, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương hoàn thành xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 2.

Đáng chú ý, Chính phủ đang triển khai, phấn đấu miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028 - 2029, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Theo Thủ tướng, những năm qua, các chính sách miễn, hỗ trợ học phí, tín dụng, học bổng được triển khai có hiệu quả. Các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn.

Giáo dục phải đi trước một bước

Nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng cho rằng, giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực, nhân tài cho đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: TTXVN

Thủ tướng nêu 5 định hướng, kỳ vọng đối với ngành giáo dục. Trong đó, yêu cầu đưa giáo dục thực sự trở thành trụ cột phát triển con người, động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước.

Cùng với trang bị kiến thức, Thủ tướng yêu cầu coi trọng bồi đắp đạo đức, nhân cách, lịch sử, văn hóa và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ; hướng tới đào tạo những con người có tri thức, năng lực, lòng nhân ái, trung thực, trách nhiệm và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh quan điểm đặt người học ở vị trí trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô giáo là động lực. Mỗi học sinh cần được tạo điều kiện phát huy năng lực, sở trường; đồng thời khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực để việc học thực sự mang lại niềm vui, tri thức và những giá trị tốt đẹp.

Một trong những nhiệm vụ được Thủ tướng đặt ra là đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, từ mầm non, phổ thông đến giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Trong đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số; đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu ẢNH: TTXVN

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chú trọng quy định về ứng dụng khoa học, công nghệ, AI trong giáo dục; bảo đảm an ninh trường học, gắn kết đào tạo với thị trường lao động, tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao năng lực, chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các loại hình giáo dục. Chính phủ đang trình Quốc hội xem xét miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, không tính tiền sử dụng đất đối với các cơ sở giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận, cả công lập và tư thục; đồng thời đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho các cơ sở giáo dục.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu tạo cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cho người dân ở mọi vùng miền, mọi lứa tuổi và hoàn cảnh, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.