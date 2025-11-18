Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thủ tướng phê chuẩn chủ tịch các tỉnh Lào Cai và Ninh Bình

Mai Hà

18/11/2025 17:06 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ chủ tịch UBND của 2 tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 18.11, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND 3 tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thủ tướng phê chuẩn chủ tịch các tỉnh Lào Cai và Ninh Bình- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

ẢNH: GIA HÂN

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Huy Tuấn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1975 tại P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân cũ (Hà Nội), trình độ thạc sĩ kinh tế; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Với tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Huy Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Huy Tuấn sinh năm 1974, quê quán tại tỉnh Lào Cai; trình độ lý luận chính trị cao cấp; kỹ sư thủy lợi; cử nhân kinh tế chính trị và thạc sĩ kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Thủ tướng phê chuẩn chủ tịch các tỉnh Lào Cai và Ninh Bình- Ảnh 2.

Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

ẢNH: VGP

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Quang Ngọc để nhận nhiệm vụ mới.

Với tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Sơn.

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành 18.11.

