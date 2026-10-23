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    Thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

    Thu Hằng
    Thu Hằng
    Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc.

    Tại Quyết định 2031/QĐ-TTg ngày 22.10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc.

    Thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Ảnh 1.

    Bị can Nguyễn Huy Ngọc

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Trước đó, ông Nguyễn Huy Ngọc đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam về tội "nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn, liên quan đến vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu và nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

    Ông Ngọc sau đó bị Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

    Ngày 14.10, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc.

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