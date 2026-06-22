Phê duyệt đề án phát triển BV Đại học Y - Dược Huế đạt chuẩn quốc tế

Ngày 22.5, GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược, Đại học Huế cho biết Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế.

Ê kíp tạo hình thẩm mỹ thuộc Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình của bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật nối lại bàn chân đứt lìa cho một bệnh nhân ẢNH: HỒNG PHÚC

Theo đề án được phê duyệt, Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế phát triển theo hướng hiện đại, chuyên sâu, lấy người bệnh làm trung tâm, đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế về y tế; huy động các nguồn lực, tạo không gian phát triển theo mô hình "Trường - Viện" hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, là cơ sở thực hành lâm sàng quan trọng của Trường đại học Y – Dược, Đại học Huế.

Thủ tướng phê duyệt lộ trình đến năm 2045 bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế

Cụ thể, trong giai đoạn 2026 - 2030, Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế phấn đấu đạt quy mô trên 800 giường bệnh; đạt mức cao nhất theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế; đạt chất lượng bệnh viện cấp quốc gia và được kiểm định đạt tiêu chuẩn cấp khu vực.

Trong đó, 100% đơn vị chuyên môn được trang bị đầy đủ thiết bị tiên tiến, chuyên ngành và chuyên sâu theo tiêu chuẩn, định mức được phê duyệt.

Phấn đấu tỷ lệ đồng biên chế đạt 30%, bảo đảm hài hòa giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám bệnh, chữa bệnh.

Có ít nhất 75% tổng số các danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt; đạt tiêu chí bệnh viện thông minh; 100% hoạt động quản lý vận hành và chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện trên nền tảng công nghệ số.

Tầm nhìn đến năm 2045, quy mô bệnh viện đạt trên 1.000 giường bệnh, đầy đủ các chuyên khoa hiện đại ngang tầm với các nước tiên tiến và đạt tiêu chuẩn quốc tế; phấn đấu bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư sau năm 2035.

Sử dụng siêu âm để thực hiện giảm đau bằng gây tê mặt phẳng cơ dựng sống trong phẫu thuật tiết niệu ẢNH: BVCC

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, đề án đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: tăng quy mô, mở rộng cơ sở hạ tầng, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; phát triển hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí bệnh viện thông minh; tăng cường đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học…

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy cũng cho biết thêm việc đề án được Chính phủ phê duyệt không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới cho Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế mà còn góp phần khẳng định vị thế của Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế trong hệ thống giáo dục đại học và y tế của Việt Nam; tiền đề từng bước hội nhập với các cơ sở y tế tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân và là dấu mốc quan trọng để thực hiện thành công mô hình "Trường – Viện" theo các nghị quyết của Bộ Chính trị.