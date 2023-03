Thủ tướng Singapore cảnh báo hậu quả của xung đột Mỹ - Trung

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 30.3 có bài phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao tại tỉnh Hải Nam (Trung Quốc). Đây là diễn đàn thường niên được hình thành từ năm 2001 nhằm thúc đẩy phát triển chung thông qua hợp tác kinh tế khu vực.



Sự kiện năm nay kéo dài 4 ngày và buổi khai mạc có nhiều lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp tham dự, gồm Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao ngày 30.3 REUTERS

Tại sự kiện, Thủ tướng Lý Hiển Long đã nói về những thách thức đối với khu vực và nêu lên lo ngại về mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo đài CNA.

"Điều đáng lo ngại nhất là tình trạng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Các cường quốc có trách nhiệm nặng nề trong việc duy trì mối quan hệ ổn định và có thể làm việc cùng nhau bởi bất kỳ cuộc xung đột nào giữa họ cũng sẽ có hậu quả đau khổ cho họ và thế giới", ông Lý phát biểu.

Theo nhà lãnh đạo, Mỹ và Trung Quốc đang xung khắc về nhiều vấn đề nan giải như thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, an ninh mạng, công nghệ mới nổi và then chốt, tự do hàng hải.

Thủ tướng Singapore hy vọng hai nước sẽ ổn định hóa mối quan hệ và thiết lập lòng tin, sự tôn trọng chung nhằm hợp tác trong những lĩnh vực song trùng lợi ích.

Ông Lý Hiển Long cho biết châu Á cũng như các khu vực khác đã bị ảnh hưởng từ môi trường toàn cầu hỗn loạn và những căng thẳng chiến lược. Ngoài mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc còn có đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

"Tiến triển trong đối phó các vấn đề cấp bách như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và lương thực, chuẩn bị cho đại dịch đã bị cản trở nghiêm trọng. Những mệnh lệnh kinh tế bị phủ bóng bởi lo ngại an ninh quốc gia", ông Lý nói và cho rằng các nước đang theo đuổi sự tự lực cánh sinh và tính chống chịu bằng cách đơn phương bảo hộ chuỗi cung ứng của họ hoặc cùng với những nước cùng chí hướng.

Theo Thủ tướng Singapore, các nước châu Á nên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế và mối quan hệ tốt với các nước trong khu vực, lưu ý Bắc Kinh đang là đối tác thương mại lớn nhất của gần như toàn bộ các nền kinh tế trong khu vực.

Bên cạnh đó, ông còn kêu gọi các nước châu Á xây dựng mạng lưới hợp tác và phụ thuộc lẫn nhau, thay vì xây dựng mô hình lấy một nước nào đó làm trung tâm.