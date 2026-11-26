Sáng 26.11, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 39-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp ẢNH: CHINHPHU.VN

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh đây là đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập khẩn trương, trách nhiệm, tập trung trí tuệ để sớm hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình Bộ Chính trị. Mục tiêu là đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phục vụ tăng trưởng 2 con số và đổi mới mô hình phát triển đất nước.

Theo Thủ tướng, thực tế vẫn còn nhiều nguồn lực chưa được khai thác tương xứng, thậm chí bị ách tắc, lãng phí. Nhiều dự án đầu tư chậm triển khai, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao; thị trường vốn dài hạn chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng nhân lực chưa theo kịp quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Những nguồn lực mới như dữ liệu, tài sản trí tuệ, giá trị văn hóa, thương hiệu quốc gia và các không gian phát triển cũng chưa được nhận diện, khai thác đầy đủ.

Thủ tướng cho rằng, tăng trưởng nhanh và bền vững không thể chỉ dựa vào các động lực truyền thống mà cần đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực; đồng thời nâng cao chất lượng quản trị, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chuyển từ tư duy "huy động nguồn lực" sang "quản trị nguồn lực quốc gia"

Đề án sẽ đánh giá 9 nhóm nguồn lực, gồm 4 nhóm truyền thống là nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội, tài lực; 3 nhóm mới gồm: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; văn hóa, lịch sử, truyền thống, cảnh quan thiên nhiên và vị trí địa chiến lược; thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam. Hai nhóm còn lại là thể chế và không gian phát triển.

Thủ tướng yêu cầu việc tổng kết Nghị quyết 39-NQ/T.Ư và Kết luận 115-KL/T.Ư của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39 phải làm rõ kết quả thực chất, những hạn chế và nội dung cần điều chỉnh.

Dẫn chứng về bất cập trong khai thác tài nguyên, Thủ tướng nêu tình trạng nguyên vật liệu xây dựng là tài nguyên quốc gia nhưng trước đây địa phương giao hết cho doanh nghiệp. Đến khi thực hiện các dự án của Nhà nước, chi phí nguyên vật liệu lại rất cao. Điều này rất vô lý.

Theo Thủ tướng, đây là ví dụ về việc sử dụng nguồn lực chưa hiệu quả, cần rà soát, thay đổi các quy định của pháp luật. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành đánh giá lại nguồn tài nguyên này để phân bổ hiệu quả, với chi phí hợp lý.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy "huy động nguồn lực" sang "quản trị nguồn lực quốc gia". Theo đó, cần xác định rõ nguồn lực nào có thể phát huy ngay, nguồn lực nào đang bị ách tắc cần khơi thông; xây dựng quy hoạch, kế hoạch và lộ trình cụ thể, đồng thời lượng hóa các chỉ tiêu có thể đo đếm được. Việc phân bổ phải dựa trên hiệu quả, năng suất, sức lan tỏa và kết quả đầu ra.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan T.Ư, bộ, ngành và địa phương để hoàn thiện đề án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Đồng thời, chủ động tổ chức khảo sát, hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, tập trung làm rõ những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, tạo cơ sở xây dựng nghị quyết có tính khả thi cao.