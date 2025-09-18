Thủ tướng: Thế giới phải đoàn kết để giải quyết vấn đề an ninh phi truyền thống

Chung tay giải quyết vấn đề an ninh phi truyền thống

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai chiến lược an ninh phi truyền thống diễn ra ngày 18.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta nhận thức rất sớm và đã ban hành nhiều nghị quyết, chiến lược, pháp luật về phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Điều này thể hiện cách làm bài bản, khoa học, toàn diện, bước chuyển tích cực từ việc đối phó bị động sang quản lý chủ động và toàn diện; năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống được củng cố, tăng cường.

Theo Thủ tướng, các đe dọa an ninh phi truyền thống đang tác động rất mạnh mẽ, toàn diện đến sự phát triển bền vững của Việt Nam, đến đời sống của nhân dân, nếu không làm tốt công tác phòng ngừa, ứng phó thì hậu quả rất khôn lường.

Theo đó, biến đổi khí hậu, thiên tai, thời tiết ngày càng cực đoan, cường độ và cấp độ cao, gây hậu quả nghiêm trọng. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là các dịch bệnh mới. Các vấn đề an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước cũng có nhiều diễn biến phức tạp.

Thủ tướng đánh giá sự phát triển của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với an ninh quốc gia khi khoa học, công nghệ là phương tiện để các loại hình tội phạm phát triển; các loại tội phạm truyền thống tinh vi hơn; các loại tội phạm mới có xu hướng gia tăng mạnh mẽ. Quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân có nhiều rủi ro; an ninh mạng, an ninh thông tin có nhiều thách thức...

Toàn cảnh hội nghị ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Những vấn đề an ninh phi truyền thống mang tính toàn toàn cầu, không ai, không quốc gia nào có thể giải quyết một mình, không một quốc gia nào an toàn nếu thế giới còn bị đe dọa.

Do vậy, phải có sự chung tay, đoàn kết của toàn thế giới, đề cao chủ nghĩa đa phương thì mới giải quyết được. Trong đó, các nước giàu phải hỗ trợ, giúp đỡ các nước nghèo và mỗi cơ quan, mỗi người dân phải có trách nhiệm của mình.

Trước các vấn đề an ninh phi truyền thống, phòng ngừa phải chủ động, bền vững, ứng phó phải kịp thời, hiệu quả. Muốn vậy, phải nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo, chú trọng nghiên cứu cơ bản, nắm chắc tình hình, đưa ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả trên cơ sở dữ liệu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu trong phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống để góp phần phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ an ninh, an toàn, an dân, ngăn chặn, đẩy lùi, không để xảy ra các sự cố và nếu xảy ra thì phải giải quyết nhanh, ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Khẳng định vị thế quốc gia có trách nhiệm trong ứng phó thách thức an ninh toàn cầu

Phát biểu khai mạc hội nghị, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đánh giá những năm gần đây, các vấn đề an ninh phi truyền thống diễn biến ngày càng phức tạp, tác động đa chiều, trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, ở nhiều tầng nấc khác nhau, quy mô tác động rộng lớn, tạo phản ứng dây chuyền, thách thức, đe dọa an ninh các quốc gia.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: TRẦN CƯỜNG

"Hầu hết đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, vượt khả năng ứng phó của một quốc gia", đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nghiêm trọng và toàn diện từ các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, nhất là khi công nghệ phát triển nhanh hơn quản lý hoặc thiếu cơ chế kiểm soát; sự minh bạch và chia sẻ thông tin có thể trở thành nguồn phát sinh nguy cơ mới với an ninh xã hội truyền thống.

Dẫn chứng những đánh giá trên, đại tướng Lương Tam Quang cho hay, việc hệ thống điều khiển tự động nếu bị tấn công, chiếm quyền điều khiển hoặc vận hành sai có thể gây tai nạn, mất an ninh, an toàn; trí tuệ nhân tạo có thể bị lợi dụng để tạo các nội dung giả mạo, lừa đảo, thao túng dư luận hoặc tấn công tự động…

Từ đó, Thủ tướng đã phân công Bộ Công an chủ trì, xây dựng, tham mưu Chính phủ ban hành và tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 147 hôm nay. Nghị quyết xác định việc phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống là trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và của toàn dân.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang dự hội nghị ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, phải lấy phòng ngừa là căn bản, chủ động loại bỏ nguyên nhân, điều kiện có thể dẫn đến phát sinh, phát triển các đe dọa an ninh phi truyền thống từ sớm, từ xa, từ cơ sở, đồng thời chủ động nguồn lực, giải pháp, phương án để kịp thời ứng phó xử lý, khắc phục hậu quả nhanh chóng ngay khi xảy ra thảm họa.

Bộ Công an cho biết, Nghị quyết 147/NQ-CP xác định 8 quan điểm chỉ đạo lớn và các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, từng bước xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia có năng lực quản trị hiện đại, hiệu quả các nguy cơ an ninh phi truyền thống, bảo đảm an toàn cho nhân dân, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia… và khẳng định vai trò, vị thế quốc gia có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong ứng phó với các thách thức an ninh toàn cầu.