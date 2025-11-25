Thủ tướng tiếp cố vấn Nhật - Việt, thúc đẩy hợp tác địa phương và giáo dục

Sáng 25.11, tại Quảng Ninh, trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật do Bộ Ngoại giao tổ chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt. ẢNH: Q.M.G

Đây là sự kiện có quy mô lớn đầu tiên thúc đẩy hợp tác địa phương giữa hai nước, cụ thể hóa thỏa thuận giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru hồi tháng 4.2025, với sự tham gia của 50 địa phương và hàng trăm doanh nghiệp Việt - Nhật.



Thủ tướng bày tỏ vui mừng được gặp lại ông Takebe "người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh"; đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ lâu dài của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt ở các lĩnh vực giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục và hợp tác địa phương.

Thủ tướng nhấn mạnh, Diễn đàn lần này sẽ tạo ra cơ hội kết nối thực chất hơn giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Thủ tướng cũng thông tin về cuộc gặp gần đây với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi bên lề Diễn đàn Cấp cao ASEAN (10.2025), trong đó hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tăng cường hợp tác địa phương theo tinh thần "chân thành - tin cậy - hiệu quả".

Thúc đẩy giáo dục, đào tạo và chuyển giao công nghệ

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo được Thủ tướng nhấn mạnh là trọng tâm hợp tác. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị ông Takebe tiếp tục hỗ trợ dự án Đại học Việt - Nhật, nhất là các ngành mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, nhằm tạo ra một cơ sở đào tạo kiểu mẫu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề xuất nâng tầm khoa tiếng Nhật tại Đại học Hạ Long để phát triển thành trung tâm giao lưu văn hóa Việt - Nhật tại miền Bắc, đồng thời thúc đẩy kết nối các cơ sở giáo dục của hai nước, mở rộng chương trình đào tạo và tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Ngoài ra, Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng phía Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phát triển năng lượng tái tạo, AI, robot, logistics thông minh và công nghiệp công nghệ cao - các lĩnh vực được coi là động lực tăng trưởng mới của Quảng Ninh và nhiều địa phương khác.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Takebe Tsutomu đánh giá cao Quảng Ninh, một trong những địa phương tích cực nhất trong hợp tác với Nhật Bản. Ông Takebe khẳng định Đại học Việt - Nhật là dự án tâm huyết, và sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển các chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa và công nghệ. Nhật Bản sẽ mở rộng tiếp nhận những thực tập sinh kỹ năng Việt Nam từng làm việc tại Nhật, tạo "vòng tuần hoàn nhân lực" liên kết hai quốc gia.