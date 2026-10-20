Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH) Đỗ Văn Chiến; các Bí thư T.Ư Đảng: Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu QH khóa XVI.

Thay mặt Chính phủ và Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn gửi tới toàn thể các nữ đại biểu QH khóa XVI và nữ cán bộ của Văn phòng QH lời thăm hỏi thân tình, lời chúc sức khỏe và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Phụ nữ VN 20.10. Chủ tịch QH cũng chuyển lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các nữ đại biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Chủ tịch QH nêu rõ: Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc VN luôn in đậm những chiến công, đóng góp to lớn và thầm lặng của các thế hệ phụ nữ VN. Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của QH VN luôn có sự đồng hành, đóng góp to lớn của các thế hệ nữ đại biểu QH. Đặc biệt, QH khóa XVI có 150 nữ đại biểu, chiếm khoảng 30% tổng số đại biểu QH. Đây là minh chứng cho sự quan tâm, cam kết mạnh mẽ của VN đối với mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI nhân Ngày phụ nữ VN 20.10 ẢNH: TTXVN

Chất lượng đội ngũ nữ đại biểu QH khóa XVI rất tự hào; nhiều đại biểu giữ trọng trách quan trọng từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban của QH, doanh nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục; có những đại biểu nữ rất trẻ và đại biểu nữ đến từ các địa phương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Biểu dương, đánh giá cao những đóng góp tích cực, quan trọng của các nữ đại biểu QH và nữ cán bộ, công chức Văn phòng QH trong thời gian qua, Chủ tịch QH nhấn mạnh, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ QH kỳ vọng các nữ đại biểu QH, nữ cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, trí tuệ và lợi thế của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch QH đề nghị, với góc nhìn tinh tế, nhân văn, sâu sắc mang tính giới, các nữ đại biểu QH tiếp tục phân tích, phản biện sâu sắc đối với các dự án luật, đặc biệt là chính sách liên quan đến an sinh xã hội, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

Cùng với đó, các nữ đại biểu tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa cử tri và nghị trường; mang theo tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn thực tế của người dân, đặc biệt là ở vùng xa, vùng sâu, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào trong quyết sách của QH.

Chủ tịch QH lưu ý, các nữ đại biểu QH và nữ cán bộ của Văn phòng QH quán triệt thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, trong đó gợi mở 10 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược của phong trào phụ nữ VN trong giai đoạn 2025 - 2035 và tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch QH khẳng định, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ QH sẽ luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nữ đại biểu QH, các cán bộ nữ hoạt động hiệu quả, phát huy năng lực trí tuệ, sức sáng tạo, tâm huyết của mình.