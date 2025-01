Thủ tướng: Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Czech, sáng 19.1 (giờ địa phương), tại thủ đô Praha, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp các ông: Jiri Smejc, Giám đốc điều hành Tập đoàn quốc tế PPF; Radek Pluhar, Giám đốc điều hành Tập đoàn Home Credit (công ty con của PPF); Pavel Tykac, Chủ sở hữu của Tập đoàn đầu tư toàn cầu Sev.en Global Investments và Câu lạc bộ bóng đá SK Slavia Praha; Klaus Zellmer, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Skoda, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Cộng hòa Czech.

Thủ tướng tiếp ông Jiri Smejc, Giám đốc điều hành Tập đoàn quốc tế PPF ẢNH: NHẬT BẮC

Tại cuộc tiếp, lãnh đạo PPF đã thông tin tới Thủ tướng về hoạt động tài chính của PPF và hoạt động của Home Credit Việt Nam trong năm 2024, kế hoạch chuyển nhượng 100% vốn góp tại Home Credit Việt Nam cho Ngân hàng Siam của Thái Lan.

Cụ thể, tính đến 31.12.2023, Tập đoàn PPF Group có tổng tài sản đạt hơn 43 tỉ EUR, lợi nhuận ròng năm 2023 đạt 1,449 tỉ EUR và có 55.000 nhân viên tại 25 quốc gia. Home Credit Việt Nam thành lập năm 2008, có vốn chủ sở hữu hơn 7.000 tỉ đồng (tính đến 30.6.2024), phục vụ 16 triệu khách hàng tại 63 tỉnh, thành phố, tiên phong trong chuyển đổi số và được định giá cao bởi các nhà đầu tư nước ngoài.

Hoan nghênh hoạt động kinh doanh hiệu quả của PPF nói chung và của Home Credit Việt Nam nói riêng, ghi nhận những đề xuất của PPF, Thủ tướng cho biết, các cơ quan sẽ giải quyết các thủ tục về kế hoạch chuyển nhượng vốn góp tại Home Credit Việt Nam theo quy định; đề nghị PPF tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để trao đổi, giải đáp về các vướng mắc tồn tại.

Thủ tướng và ông Pavel Tykac, Chủ sở hữu Tập đoàn đầu tư toàn cầu Sev.en Global Investments ẢNH: NHẬT BẮC

Tiếp ông Pavel Tykac, Thủ tướng đánh giá cao quyết định đầu tư bền vững của Tập đoàn đầu tư toàn cầu Sev.en Global Investments tại Việt Nam, thông qua việc chuyển nhượng vốn tại Nhiệt điện Mông Dương 2, để nhà máy này có thể hoạt động với công suất cao nhất để cung ứng điện đi đôi với bảo vệ môi trường.

Thủ tướng đề nghị Sev.en tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương và các cơ quan liên quan để trao đổi, giải đáp và hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng vốn, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và trình tự, thủ tục đầu tư có liên quan. Đồng thời, khẩn trương bổ sung báo cáo tài chính để hoàn thành thủ tục phê duyệt chậm nhất trong quý 1; Bộ Công thương thực hiện theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng cũng hoan nghênh và đề nghị tập đoàn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa với Việt Nam.



Ông Pavel Tykac chia sẻ, Sev.en rất coi trọng việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa với Việt Nam, trong đó Câu lạc bộ SK Slavia Praha đã thỏa thuận hợp tác với Câu lạc bộ Công an Hà Nội của Việt Nam.

Sev.en Global Investments là tập đoàn đầu tư có trụ sở tại Czech, hoạt động tại Bắc Mỹ, Úc, châu Á và châu Âu; tập trung đầu tư dài hạn vào sản xuất điện, khai thác than, luyện kim, quyền khai thác mỏ và tài nguyên thiên nhiên; hiện quản lý khoảng 3 tỉ euro giá trị vốn chủ sở hữu. Hiện tập đoàn có khoản đầu tư tại Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2. Cuối năm 2023, Sev.en ký thỏa thuận mua 51% cổ phần tại nhà máy nhiệt điện này và thông báo vào tháng 8.2024 về việc mua thêm 19% cổ phần, nâng tổng sở hữu lên 70%, đang thực hiện các thủ tục phê duyệt.

Theo ông Pavel Tykac, đây là khoản đầu tư lớn nhất của Czech tại Việt Nam, cũng là khoản đầu tư lớn nhất của châu Âu vào Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng. Tập đoàn dự kiến mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực khác, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam và Czech.

Thủ tướng tiếp ông Klaus Zellmer ẢNH: NHẬT BẮC

Là nhà sản xuất ô tô lớn nhất Cộng hòa Czech, năm 2022, Tập đoàn Skoda đã hợp tác với Tập đoàn Thành Công để sản xuất và phân phối xe mang thương hiệu Skoda với mục tiêu nội địa hóa, áp dụng công nghệ hiện đại và năng lượng sạch. Tháng 9.2023, các mẫu xe Skoda nhập khẩu nguyên chiếc chính thức ra mắt thị trường Việt Nam.

Skoda và Thành Công đang triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp tại Khu công nghiệp Việt Hưng, Hạ Long, Quảng Ninh trị giá 500 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào quý 1/2025. Đây cũng là nhà máy ô tô sản xuất xe Skoda đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á. Theo lộ trình, 2 mẫu xe CKD (lắp ráp hoàn chỉnh) đầu tiên, Kushaq và Slavia, sẽ được giới thiệu vào năm 2025.

Tại cuộc tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Klaus Zellmer đã cập nhật tiến độ dự án trên cũng như kế hoạch gia tăng tỷ lệ nội địa hóa; quan tâm các chính sách hỗ trợ, ưu đãi. Trao đổi lại, Thủ tướng cho biết, Việt Nam có những ưu đãi, hỗ trợ nếu nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện về chuyển giao công nghệ cao, nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ, có quy mô đầu tư lớn và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam cam kết luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật để tập đoàn nói riêng và các nhà đầu tư Czech nói chung đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững, phù hợp quy định pháp luật tại Việt Nam.