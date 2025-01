Dù nhiều nhà đầu tư thua lỗ, các công ty chứng khoán vẫn lãi lớn

Năm 2024 vừa qua, chỉ số VN-Index tăng 12% nhưng nhiều nhà đầu tư cá nhân cho hay vẫn thua lỗ, tài khoản "chưa về bờ". Tuy nhiên, hàng loạt công ty chứng khoán vẫn ghi nhận một năm khởi sắc. Chẳng hạn, Công ty chứng khoán UP (tiền thân là Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia) công bố báo cáo tài chính quý 4/2024. Đây là kỳ kinh doanh đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp đổi tên và đạt doanh thu 11,8 tỉ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ, cũng là mức doanh thu theo quý cao nhất kể từ năm 2022. Lũy kế năm 2024, doanh thu hoạt động của Chứng khoán UP đạt 27,8 tỉ đồng, tăng 40% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 9 tỉ đồng, gấp 14 lần khoản lãi 628 triệu đồng thu được vào năm 2023. Đây cũng là khoản lợi nhuận cao nhất kể từ khi công ty chứng khoán này công bố thông tin báo cáo tài chính vào năm 2007 đến nay.

Nhiều công ty chứng khoán báo lãi lớn cả năm 2024 ẢNH: NHẬT THỊNH

Công ty chứng khoán FPT (FPTS) báo cáo quý 4/2024 đạt doanh thu gần 320 tỉ đồng, tăng 75% và lãi trước thuế gần 180 tỉ đồng, gấp gần 3 lần con số cùng kỳ năm 2023. Cả năm 2024, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp này đạt 663 tỉ đồng, tăng 22%.

Tương tự, Công ty chứng khoán VPS trong quý 4/2024 ghi nhận doanh thu đạt hơn 1.540 tỉ đồng, giảm nhẹ gần 3% so với cùng kỳ năm 2023. Nhờ lãi lớn từ các khoản đầu tư, các tài sản tài chính và giảm mạnh được chi phí hoạt động, VPS báo lãi ròng trong quý 4/2024 đạt hơn 830 tỉ đồng, tăng 329% so với cùng kỳ năm 2023. Tính cả năm 2024, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPS đạt hơn 3.150 tỉ đồng, vượt gấp đôi kế hoạch đề ra và là mức lợi nhuận kỷ lục của doanh nghiệp từ trước đến nay. Lợi nhuận sau thuế của VPS đạt hơn 2.520 tỉ đồng, gấp 3,7 lần năm 2023.

Công ty chứng khoán MB (mã chứng khoán MBS) đạt doanh thu quý 4/2024 gần 760 tỉ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ đạt lãi ròng 165 tỉ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm vừa qua, doanh thu của MBS đạt 3.120 tỉ đồng, tăng 72% so với năm 2023 và lợi nhuận trước thuế đạt 931 tỉ đồng, tăng 30%.

Đáng chú ý, Công ty chứng khoán LPBank trong quý 4/2024 đạt doanh thu 94 tỉ đồng, gấp 14 lần quý 4/2023 và lợi nhuận trước thuế tăng 1.773% so với cùng kỳ lên gần 51 tỉ đồng. Kết quả cả năm 2024, lãi trước thuế của công ty này đạt 100 tỉ đồng, gấp 7 lần năm 2023...