Thủ tướng: Việt Nam là điểm đến đầy triển vọng với nhà đầu tư quốc tế

Tối 3.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu trong lễ bế mạc Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất, năm 2025, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Thủ tướng nhấn mạnh, Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất năm 2025 là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu tốt đẹp, mở ra một chặng đường mới cho chuỗi các sự kiện xúc tiến thương mại - đầu tư - văn hóa quốc gia, mang tầm vóc quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ bế mạc ẢNH: NAM NGUYỄN

Doanh thu tại hội chợ tăng 40 - 45% so với mặt bằng chung

Hội chợ đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan. Hàng nghìn cuộc giao thương, hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp Việt Nam với quốc tế được ký kết, với giá trị thương mại gần 5.000 tỉ đồng.

Doanh thu trực tiếp tại hội chợ và qua kênh trực tuyến tăng 40 - 45% so mặt bằng chung của các sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia những năm gần đây, qua đó tạo thêm hàng nghìn việc làm cho người lao động.

"Điều này đã khẳng định hội chợ là một kênh hiệu quả kích cầu tiêu dùng nội địa, một động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất và xuất nhập khẩu, một phương thức tích cực làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, một cầu nối năng động kết nối hợp tác thương mại quốc tế, tạo đà phát triển cho thị trường trong nước trong kỷ nguyên số", Thủ tướng nói.

Không chỉ dừng lại ở các giao dịch thương mại, hội chợ đã kiến tạo không gian kết nối đa chiều, nơi công nghệ hiện đại hòa quyện cùng với những giá trị văn hóa truyền thống.

Với 5 phân khu, hơn 3.000 gian hàng, quy tụ hơn 2.500 doanh nghiệp, hội chợ chính là một hành trình trải nghiệm xuyên Việt, một bức họa sinh động về sức sống của hàng hóa Việt Nam, đối với đông đảo du khách tham quan.

Nhiều sản phẩm, thương hiệu Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao, mở ra cơ hội xuất khẩu mới và từng bước "phủ sóng" thương hiệu Việt trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, thành công của hội chợ là lời khẳng định cho việc thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển, mà còn là một điểm đến an toàn, thân thiện, đầy triển vọng và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Hội chợ chính là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển chung của toàn dân tộc Việt Nam; thể hiện rõ niềm tin về một Việt Nam năng động, sáng tạo và hướng đến tương lai.

Khẩn trương đề xuất phương án tổ chức hội chợ mùa xuân

Trên cơ sở kết quả của hội chợ lần này, Thủ tướng đề nghị Bộ Công thương chủ động xây dựng mô hình tổ chức hội chợ mùa thu thường niên và khẩn trương đề xuất phương án tổ chức thành công Hội chợ Mùa xuân lần thứ nhất năm 2026.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công thương khẩn trương đề xuất phương án để tổ chức thành công Hội chợ Mùa xuân lần thứ nhất năm 2026 ẢNH: NAM NGUYỄN

Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy các cơ hội, cam kết, thỏa thuận được hình thành tại hội chợ; chuyển hóa kết quả giao thương thành dự án, sản phẩm cụ thể, thiết thực và hiệu quả cho đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Các hiệp hội, ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy, nỗ lực sản xuất kinh doanh khẳng định giá trị của thương hiệu Việt Nam, vừa đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vừa thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt có những hỗ trợ kịp thời, thiết thực đối với đồng bào vùng thiên tai, bão lũ.

Vừa qua, tại buổi lễ khai mạc, tôi đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào, chiến sĩ cả nước chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai thông qua chương trình "Mùa thu hy vọng - Chia sẻ yêu thương" với tinh thần phát triển sản xuất kinh doanh luôn đi cùng với trách nhiệm xã hội. Đến nay, qua các hoạt động quyên góp, ủng hộ, ban tổ chức đã công bố nhận được khoảng 316 tỉ đồng cho đồng bào bão lũ ở miền Trung. Những ngày qua, đồng bào các tỉnh miền Trung nước ta phải gồng mình chống chọi lại với thiên tai, bão lũ, gây ra thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Sắp tới lại tiếp tục phải đối phó với cơn bão số 13 đang mạnh lên ngoài biển Đông. Tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào và chiến sĩ cả nước tiếp tục đồng hành, chung tay ủng hộ, chia sẻ mất mát, tiếp thêm động lực để người dân vùng thiên tai, bão lũ kiên cường, vững vàng trước khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống và khôi phục sản xuất kinh doanh. Thủ tướng Phạm Minh Chính

Các đối tác, tổ chức quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong hợp tác thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển xanh, phát triển số và phát triển bền vững; cùng nhau mở rộng không gian hợp tác, vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển chung trên toàn thế giới.

"Với những thành công hôm nay, tin tưởng rằng, những kết nối hợp tác, những ý tưởng sáng tạo và những sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam sẽ tiếp tục được vun đắp, mở rộng, trở thành nguồn lực mới cho sự tăng trưởng và hội nhập của đất nước", Thủ tướng nói.