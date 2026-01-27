Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng 'ba không' án hành chính

Phan Thương
Phan Thương
27/01/2026 04:26 GMT+7

Bản án hành chính được đôn đốc nhưng chưa thi hành, Thủ tướng yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thành ủy xem xét đưa vào diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để theo dõi.

Ngày 26.1, Văn phòng Chính phủ phát đi Công văn 85/TTg - V.I của Thủ tướng Chính về tăng cường chấp hành, chỉ đạo chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng 'ba không' án hành chính- Ảnh 1.

Báo Thanh Niên từng phản ánh nhiều trường hợp chậm thi hành án hành chính

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Công văn 85/TTg - V.I của Thủ tướng Chính ban hành ngày 23.1.2026, yêu cầu UBND, Chủ tịch UBND là bên phải thi hành án, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “ba không”: không tham gia tố tụng; không kháng cáo khi không đồng tình với bản án, quyết định của tòa án; không tổ chức thi hành khi bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Theo đó, UBND và Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phải tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của luật Tố tụng hành chính, đặc biệt là trách nhiệm tham gia đối thoại, tham gia phiên tòa và cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ trong các vụ án hành chính mà mình là bên bị kiện.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ các bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; đồng thời xác định thời hạn và lộ trình cụ thể để tổ chức thi hành dứt điểm, nhất là các vụ việc kéo dài nhiều năm, đã bị tòa án ra quyết định buộc thi hành án.

Đối với những bản án, quyết định chậm thi hành, kéo dài nhiều năm; tòa án đã ra quyết định buộc thi hành, cơ quan có thẩm quyền đã đôn đốc, kiến nghị nhưng vẫn chưa thi hành, Thủ tướng yêu cầu báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thành ủy xem xét đưa vào diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm tra, thanh tra, xem xét và xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức có hành vi chậm thi hành án, không chấp hành án, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của tòa án.

Tin liên quan

Chậm thi hành án hành chính 'ảnh hưởng lớn đến kỷ cương, phép nước'

Chậm thi hành án hành chính 'ảnh hưởng lớn đến kỷ cương, phép nước'

Theo đại biểu Quốc hội, tình trạng chậm thi hành án hành chính kéo dài nhiều nhiệm kỳ, nhiều năm, chậm được khắc phục, ảnh hưởng lớn đến kỷ cương, phép nước.

Khánh Hòa yêu cầu xử lý trách nhiệm việc chậm thi hành án hành chính

án hành chính Ba không thủ tướng chính phủ chậm thi hành án
