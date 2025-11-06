Không để án hành chính nằm trên giấy: Đà Nẵng quyết tâm với ‘ba không’

Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Xử lý trách nhiệm nếu chậm thi hành án hành chính
Thành ủy Đà Nẵng xác định công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Theo chỉ thị, các sở, ngành, UBND, chủ tịch UBND xã, phường chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Tổ chức thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực về vụ án hành chính.
Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "ba không": không tham gia tố tụng, không kháng cáo khi không đồng tình với bản án, quyết định và không tổ chức thi hành khi bản án, quyết định có hiệu lực.
Các cơ quan cần phối hợp, hỗ trợ cơ quan thi hành án dân sự trong xác minh, giải quyết, tổ chức thi hành án. Kịp thời xem xét, xử lý trách nhiệm đối với hành vi chậm thi hành hoặc không thi hành án hành chính.
Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 9, Kho bạc Nhà nước khu vực XIII, Bảo hiểm Xã hội TP.Đà Nẵng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy định cung cấp thông tin tài khoản, lương hưu, trợ cấp, các khoản thu nhập của người phải thi hành án.
Các đơn vị này phải phong tỏa tài khoản, tài sản; khấu trừ thu nhập của người phải thi hành án theo luật định khi cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu.
Thi hành án dân sự TP.Đà Nẵng cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác thi hành án dân sự. Lãnh đạo ngành phải đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hằng năm gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Từ năm 2026, TP.Đà Nẵng phấn đấu thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu toàn quốc về công tác thi hành án và phấn đấu duy trì, thăng hạng trong những năm tiếp theo.
Trong quá trình tổ chức thi hành án, phải coi trọng vận động, giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện chấp hành phán quyết của tòa. Trường hợp có điều kiện thi hành án nhưng chây ì, trốn tránh, chống đối thì cần kiên quyết và tổ chức cưỡng chế.
Thi hành án dân sự TP.Đà Nẵng cũng được giao nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hữu hiệu thi hành dứt điểm các vụ án hành chính còn tồn đọng, kéo dài, phức tạp, gây bức xúc, nhất là các vụ án liên quan đến lĩnh vực đất đai có ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước và của người dân.
Thu hồi triệt để trong án tham nhũng, kinh tế
Cũng theo chỉ thị của Thành ủy Đà Nẵng, Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Công an phải phối hợp hiệu quả với thi hành án dân sự thành phố trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo đảm cưỡng chế thi hành án dân sự.
Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm đối với hành vi cản trở, chống đối việc thi hành án dân sự, hành vi tiếp tay cho người phải thi hành án, tẩu tán tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án dân sự. Thực hiện chuyển giao, quản lý chặt chẽ, vật chứng và các tài liệu liên quan theo luật định.
Ngoài ra, trại tạm giam và công an xã, phường phối hợp trong công tác thông báo xác minh điều kiện giáo dục, động viên người đang chấp hành án hình sự, thực hiện phần nghĩa vụ dân sự theo quy định.
Với hệ thống ngành tòa án, Đảng ủy TAND thành phố có trách nhiệm chỉ đạo TAND khu vực đảm bảo tính khả thi trên thực tế các bản án, quyết định. Tòa án cần xác định chính xác nguồn gốc pháp lý, tình trạng sử dụng, giá trị tài sản... trong các vụ án, vụ việc. Ngoài ra còn phải xem xét thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền đối với các tranh chấp, yêu cầu về xác định phần sở hữu tài sản, phần tài sản của bên phải thi hành án trong khối tài sản chung.
Tòa án cũng phải chuyển giao bản án, quyết định đúng quy định và kịp thời giải thích hoặc giải quyết nội dung các bản án, quyết định có điểm chưa rõ hoặc khó thi hành trên thực tế theo kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền.
Chỉ thị cũng nhấn mạnh yêu cầu tòa án nâng cao chất lượng hoạt động xét xử tránh sai sót, đảm bảo các bản án hành chính có hiệu lực pháp luật được thi hành triệt để trên thực tế.
TAND TP.Đà Nẵng phải phối hợp với Thi hành án dân sự thành phố xin ý kiến liên ngành Trung ương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thi hành các bản án thuộc diện Trung ương theo dõi, chỉ đạo, các vụ án hành chính.
Đà Nẵng đứng đầu cả nước về số tiền thi hành xong
Theo báo cáo của Thi hành án dân sự TP.Đà Nẵng, năm 2025, đã thi hành xong hơn 18.000 việc, đạt tỷ lệ hơn 85% (vượt 1,32% so với chỉ tiêu được giao là 83,95%) và xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố.
Về tiền, TP.Đà Nẵng đã thi hành xong hơn 8.200 tỉ đồng, đạt tỉ lệ hơn 63% (tăng hơn 15%) so với cùng kỳ năm 2024, xếp thứ 1/34 tỉnh, thành phố.
Riêng đối với án hình sự về kinh tế, tham nhũng đã thu được hơn 60 tỉ đồng.
Tổng số việc thụ lý theo dõi thi hành án hành chính là 76 vụ việc, đã thi hành xong là 28 vụ việc, còn theo dõi 48 vụ việc.
Bình luận (0)