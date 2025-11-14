Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thủ tướng yêu cầu điều tra, làm rõ vụ nổ bình chứa a xít tại Lâm Đồng

Lâm Viên
Lâm Viên
14/11/2025 17:21 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân và xử lý trách nhiệm các bên liên quan vụ nổ bình chứa a xít ở tại Lâm Đồng khiến 2 công nhân tử vong.

Ngày 14.11, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Công điện số 216/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tai nạn lao động nổ bình chứa a xít xảy ra tại Công ty CP HC Bảo Lâm (xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng), làm 2 công nhân tử vong.

Thủ tướng yêu cầu điều tra, làm rõ vụ nổ bình chứa a xít ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Phong tỏa hiện trường vụ nổ bình chứa a xít tại Công ty CP HC Bảo Lâm

ẢNH: CTV

Theo công điện, khoảng 10 giờ 15 ngày 9.11, tại Công ty CP HC Bảo Lâm xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 2 công nhân tử vong. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do nổ bình chứa a xít HCl.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức khắc phục hậu quả và thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định.

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường kiểm tra toàn bộ các cơ sở có sử dụng, lưu trữ hóa chất nguy hiểm trên địa bàn, xử lý theo quy định; báo cáo kết quả điều tra và khắc phục hậu quả, gửi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25.11.2025.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương, theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra điều kiện an toàn hóa chất tại Công ty CP HC Bảo Lâm và báo cáo kết quả trước ngày 25.11.2025. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan triển khai thực hiện rà soát trong phạm vi toàn quốc đối với các cơ sở sản xuất, lưu trữ hóa chất nguy hiểm và tăng cường các biện pháp quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn hóa chất theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu điều tra, làm rõ vụ nổ bình chứa a xít ở Lâm Đồng - Ảnh 3.

Nhà máy của Công ty CP HC Bảo Lâm

ẢNH: L.V

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 9.11, hai công nhân làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật tại khu vực bồn chứa a xít HCL của nhà máy tại công ty nói trên. Khi phát hiện bồn có dấu hiệu rò rỉ, họ tiến hành siết lại bulong. Tuy nhiên, do bulong đã gỉ sét, cả hai sử dụng máy cắt để xử lý. Ma sát từ máy cắt tạo tia lửa điện, tiếp xúc với khí trong bồn, dẫn đến vụ nổ lớn.

Vụ nổ bình chứa a xít hất văng hai công nhân ra xa, khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Nổ bình chứa a xít, 2 công nhân tử vong

Nổ bình chứa a xít, 2 công nhân tử vong

Vụ nổ bình chứa a xít làm 2 công nhân tử vong xảy ra tại Công ty cổ phần HC Bảo Lâm ở xã Bảo Lâm 1 (Lâm Đồng), rơi vào ngày nhà máy chuẩn bị hoàn công.

UBND tỉnh Lâm Đồng Nhà máy HC Bảo Lâm 2 công nhân tử vong Lâm Đồng nổ bình chứa a xít Công ty CP HC Bảo Lâm
