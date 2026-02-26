Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sân bay Long Thành trong nửa đầu năm nay

Mai Hà
Mai Hà
26/02/2026 20:32 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức thi công bảo đảm hoàn thành dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 trong nửa đầu năm 2026.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ 23 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. 

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sân bay Long Thành nửa đầu năm nay - Ảnh 1.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành

ẢNH: T.N

Với các dự án đường bộ cao tốc đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật dịp 19.12.2025, Thủ tướng yêu cầu TP.HCM và các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh cần xác định việc hoàn thành các dự án là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong chỉ đạo điều hành, quyết tâm thông xe sớm nhất có thể.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" để hoàn thành đồng bộ các hạng mục còn lại (đường gom, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí, kiểm soát tải trọng xe, ITS…) tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông và dự án đã thông xe kỹ thuật để đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, các bộ, cơ quan, nhất là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cần khẩn trương rà soát khối lượng công việc còn lại, xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thi công hợp lý, khoa học bảo đảm hoàn thành dự án trong nửa đầu năm 2026.

ACV chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhân dân về tiến độ, chất lượng, an toàn của dự án. Nguyên tắc xử lý nghiêm sai phạm theo pháp luật và không để ách tắc trong quá trình triển khai dự án.

Về các công trình, dự án phục vụ APEC, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình trong tháng 2.2026 để sớm triển khai thi công, đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Đối với các dự án cải tạo, mở rộng cảng hàng, sân bay Quảng Trị, Phù Cát, Côn Đảo, Thổ Chu…, các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, lãnh đạo để hoàn thành đáp ứng tiến độ theo kế hoạch, sớm đưa vào khai thác, vận hành nhưng phải đảm bảo chất lượng, an toàn bay.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do ACV làm chủ đầu tư. Quy mô đầu tư dự án hơn 16 tỉ USD, chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (từ năm 2021 - 2026) là hơn 4,6 tỉ USD.

Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có diện tích khoảng 5.000 ha. Giai đoạn 1 đã hoàn thành một số hạng mục cuối năm 2025 và dự kiến vận hành thương mại từ giữa năm 2026.

Liên quan đến ACV, doanh nghiệp này đang trải qua những biến động nhân sự cấp cao từ đầu năm nay. Ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT, không còn là người đại diện theo pháp luật của ACV. Hôm qua 25.2, HĐQT ACV đã cử ông Lê Văn Khiên làm người đại diện theo pháp luật, thay Chủ tịch HĐQT Vũ Thế Phiệt.

