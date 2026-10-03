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    Chính trị

    Thủ tướng yêu cầu không tăng giá điện trong năm nay

    Mai Hà
    Mai Hà
    Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu không tăng giá điện, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu để kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm.

    Kết luận phiên họp Chính phủ sáng 3.10, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiểm soát chặt giá cả, phấn đấu giữ mức tăng CPI bình quân năm 2026 như mục tiêu Quốc hội giao (khoảng 4,5%). 

    Thủ tướng yêu cầu không tăng giá điện trong năm nay- Ảnh 1.

    Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo không tăng giá điện trong năm nay

    ẢNH: VGP

    Theo báo cáo của Bộ Tài chính, CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%, trong khi áp lực giá xăng dầu thế giới tăng mạnh.

    Tại cuộc họp, Thủ tướng chỉ đạo không tăng giá điện, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp điều tiết phù hợp giá với điện, xăng dầu. Chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo quản lý giá các mặt hàng trên địa bàn. 

    Các bộ, ngành phải bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc. Đồng thời, cơ quan chức năng cần tăng kiểm tra, xử lý nghiêm việc găm hàng, đầu cơ, buôn lậu.

    Theo báo cáo tại phiên họp, thời gian qua, nguồn cung điện, xăng dầu được bảo đảm, đồng thời việc điều tiết, tăng khai thác thủy điện góp phần duy trì nguồn cung và không tăng giá điện trong những tháng đầu năm.

    Sản lượng điện 9 tháng đạt 266,2 tỉ kWh, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 4, Bộ Công thương sẽ tiếp tục khai thác các nguồn năng lượng sơ cấp trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu dầu, khí, than; phối hợp điều tiết hồ chứa thủy điện và ứng phó El Nino.

    Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cho biết sẽ thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án trọng điểm về năng lượng, công nghiệp. Đồng thời, đề nghị các địa phương đồng bộ quy hoạch nguồn điện với lưới điện, nhất là lưới dưới 220 kV, chủ động cân đối khả năng cung ứng khi thu hút các dự án sử dụng điện lớn.

    Thủ tướng giao Bộ Công thương cùng các doanh nghiệp bảo đảm cung ứng đầy đủ điện, xăng dầu. Sớm trình và triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, cơ cấu lại EVN. Cùng với đó, hoàn thiện, trình nghị định về kinh doanh xăng dầu và tăng khai thác than, dầu khí.

    Bộ Tài chính với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo điều hành giá, được giao phối hợp với các bộ, ngành cập nhật chi tiết kịch bản CPI từng tháng để chủ động điều hành.

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