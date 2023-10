Thủ tướng yêu cầu tổng kiểm tra xe hợp đồng sau vụ tai nạn 5 người chết

Trong công điện, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.



Hiện trường xảy ra vụ tai nạn UBATGTQG

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh tập trung y bác sĩ, thuốc men, vật tư y tế để cứu chữa người bị thương trong vụ tai nạn; tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận thân nhân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình có người tử vong và người bị thương.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ GTVT, UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lạng Sơn và công an các đơn vị có liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm; lực lượng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát tình hình xử phạt vi phạm về tốc độ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách thông qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình do ngành GTVT cung cấp.



Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, vận hành hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên toàn quốc, có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm; bảo đảm yêu cầu giám sát chặt chẽ, liên tục, phát hiện ngay các vi phạm để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và các sở GTVT tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, tập trung đối với loại xe được sử dụng phổ biến; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.