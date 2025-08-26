Thú vị những món ăn mới trong đêm tiệc thịt bò Úc

Các đầu bếp, đại diện MLA, Văn phòng Thủ hiến bang New South Wales (Úc) tại sự kiện ẩm thực

ảnh: thụy miên

Tổng cộng có 3 đầu bếp, lần lượt là hai đại sứ thịt bò Úc và một đại sứ thịt cừu, cùng một chuyên gia giết mổ đến từ Thái Lan, tham gia sự kiện trình làng những món ăn mới, góp phần làm phong phú hơn ẩm thực Việt Nam.

Trả lời Báo Thanh Niên, đầu bếp Lan Vo (Võ Trọng Tường Lân), cho biết ông mang đến sự kiện hai món. Thứ nhất là món bò Tataki lấy ý tưởng đến từ Nhật nhưng lại làm theo kiểu Việt Nam, cụ thể là bò ngâm với sốt làm từ nước tương và me, rưới nước sốt làm từ sinh tố khoai môn.

Món còn lại là bò Bruschetta dưới dạng bánh mì sandwich, sốt mayo mù tạt ớt, rau rocket, hành tây caramel. Theo đánh giá tại chỗ của thực khách, cả hai món đều ngon tuyệt và vô cùng hợp khẩu vị của người Việt, đặc biệt là món bò Tataki.

Đầu bếp Lan Vo và hai món ăn tại sự kiện ảnh: thụy miên

Còn đầu bếp Khai Vu (Vũ Đình Khải) phục vụ hai món bò hầm kiểu Bourguignon và bò nướng Medallion.

Đầu bếp Francis Thuan, với nhà hàng Nephele vừa được xướng tên trong danh sách Michelin Selected 2025, đã trình làng món thịt mông bò sống trộn kiểu Hàn Quốc và thịt diềm thăn bò ướp sốt me tương đậu, cơm hạt sen.

Tất cả những món ăn trên đều lấy từ những phần thuộc nạc mông bò nhưng được pha lóc theo kỹ thuật cắt mới do Học viện Thịt Úc tổ chức tập huấn cho các đầu bếp Việt trước đó trong ngày.

Đầu bếp Lan Vo giải thích nếu nắm được kỹ thuật pha lóc mới, phần nạc mông bò có thể chia thành 6 phần khác nhau. Thông qua kỹ thuật nấu ăn phù hợp cho từng phần pha lóc, món ăn chế biến không thua gì phần thịt bò thượng hạng, vốn chỉ chiếm khoảng 1,5% - 2,9% tổng sản lượng thịt bò.

Đầu bếp Khai Vu với món bò nướng Medallion ảnh: thụy miên

Người hướng dẫn kỹ thuật pha lóc mới chính là chuyên gia mổ thịt Calvin Gung đến từ Đài Loan. Ông cho biết: "Mỗi lát cắt đều kể một câu chuyện. Một khi nắm rõ những kỹ thuật pha lóc mới, doanh nghiệp có thể tối ưu hiệu suất và khai thác thêm nhiều giá trị. Tôi đã có cơ hội gặp gỡ và đào tạo nhiều đầu bếp, người mổ thịt tài năng tại Việt Nam thông qua Học viện Thịt Úc, và tôi tin rằng vẫn còn rất nhiều tiềm năng để người Việt tiếp tục nâng cao tay nghề".

Động cơ ẩm thực toàn cầu nằm ở châu Á

Bà Valeska, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Meat & Livestock Australia, cho hay vấn đề các phần thịt thứ cấp (trong trường hợp này là nạc mông bò) không mới, nhưng lâu nay bị hiểu nhầm là dai, khó ăn. Trên thực tế, nếu biết cách chế biến đúng, chúng có thể trở thành những "kho báu" chờ khám phá của ngành thực phẩm.

Đại diện của MLA cũng chia sẻ với Báo Thanh Niên về những xu hướng mới của ngành ẩm thực trên toàn cầu. Trong đó, châu Á giờ được xem là "động cơ" mới của những xu hướng này. Với dân số đông đảo, các quốc gia châu Á giờ đây đang tạo nên làn sóng ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngành thực phẩm trên toàn thế giới.

"Chúng tôi đang đào tạo các doanh nghiệp tại Việt Nam nắm được kỹ thuật pha lóc thịt Úc phù hợp với phong cách Hàn, Nhật. Điều này không chỉ giúp tăng hiệu quả kinh doanh, mà còn khơi gợi sự sáng tạo của các đầu bếp", theo bà Valeska.

Chuyên gia mổ thịt Calvin Gung ảnh: thụy miên

Úc xuất khẩu khoảng 2,2 triệu tấn thịt bò mỗi năm, chiếm hơn 70% sản lượng nội địa. Cuộc khảo sát do MLA thực hiện gần đây cho thấy tỷ lệ người Việt Nam tin tưởng thịt bò Úc đạt tới 89%, cao nhất khu vực.

Tại Việt Nam, việc quây quần bên gia đình và bạn bè không chỉ là thói quen, mà là một phần trong lối sống con người Việt, theo bà Valeska. Dù là dịp cuối tuần, bữa cơm gia đình hay một buổi tụ họp ăn mừng, việc cùng nhau chia sẻ món ăn chính là cách người Việt kết nối và gắn bó với nhau.

MLA ghi nhận 63% số người tiêu dùng Việt Nam cho biết họ đang gặp gỡ bạn bè và gia đình bên ngoài nhiều hơn hoặc tương đương so với trước đây.

Trong bối cảnh này, ông Nguyễn Văn Kiền, Giám đốc Thương mại & Đầu tư, Việt Nam thuộc Văn phòng Thủ hiến bang New South Wales Úc, cho biết sự kiện ngày 25.8 hướng đến những nhà nhập khẩu, bán hàng cũng như những nơi chế biến các loạt thịt nhằm tối ưu hóa và mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan.