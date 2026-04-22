'Thư viện Người': Khi người Nam bộ kể chuyện bằng chính đời mình

Không có những kệ sách truyền thống, “Thư viện Người - Người Nam bộ kể chuyện” chọn con người làm trung tâm. Mỗi “cuốn sách sống” là một nhân vật với câu chuyện đời thật, được kể lại bằng chính trải nghiệm và cảm xúc cá nhân.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động là câu chuyện mang màu sắc rất riêng của Cécile Ngọc Sương Perdu, cô gái mang hai dòng máu Pháp - Việt, được "kể" tại Đường sách TP.HCM ngày 22.4 ẢNH: LỆ THỦY

Từng có thời gian dài học tập và sinh sống tại châu Âu, cô lựa chọn trở về miền Tây Nam bộ, bắt đầu hành trình sáng tạo với những thử nghiệm mang tên “Lộn xộn”. Câu chuyện được cô kể lại qua cách nói mộc mạc, gần gũi: “Đi tuốt luốt bên Tây rồi 'dìa' miền Tây bày trò ‘Lộn xộn’”, như một cách tự sự đầy cá tính về hành trình tìm lại bản sắc.

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở việc không tìm kiếm người nổi tiếng, mà hướng đến những con người bình dị ở Nam bộ - những người đang âm thầm lưu giữ và tạo dựng các giá trị văn hóa, xã hội từ chính đời sống thường nhật.

Không chỉ là câu chuyện trở về, đó còn là hành trình dung hòa giữa hai nền văn hóa, giữa tư duy quốc tế và đời sống bản địa. Những gì tưởng chừng “lộn xộn” lại chính là cách cô tái cấu trúc các giá trị quen thuộc, thổi vào đó tinh thần sáng tạo mới, đồng thời giữ được hồn cốt của vùng đất phương Nam ẢNH: LỆ THỦY

Với hình thức storytelling và không gian tương tác mở, người tham dự không chỉ lắng nghe mà còn đối thoại trực tiếp với “cuốn sách sống”, từ đó mở ra nhiều góc nhìn đa chiều. Ban tổ chức kỳ vọng, từ những câu chuyện cá nhân giàu tính trải nghiệm như vậy, “Thư viện Người” sẽ góp phần khơi gợi cảm hứng, kết nối cộng đồng và làm giàu thêm kho tàng tri thức bản địa trong đời sống đương đại.

"Thư viện Người - Người Nam bộ kể chuyện” do Quỹ Hoa Sen khởi xướng, được lấy cảm hứng từ mô hình Human Library ra đời tại Đan Mạch từ năm 2000, nơi những con người thật trở thành “cuốn sách sống” để chia sẻ câu chuyện của mình. Dự án đã được “Việt hóa” để phù hợp với bối cảnh văn hóa trong nước.