Thừa Thiên - Huế: 13 ngày, xử lý hơn 600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ngày 24.1, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết qua 13 ngày thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT đã xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm.

CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra nồng độ cồn các tài xế xe khách tại bến xe TRẦN HỒNG

Trước đó, ngày 11.1, lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức gần 500 ca tuần tra kiểm soát với hơn 1.700 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ. Các tổ tuần tra đã phát hiện, xử lý hơn 2.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó hơn 600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đồng thời, xử lý hơn 640 phương tiện vi phạm tốc độ, 40 trường hợp vi phạm quá tải trọng, quá khổ; 2 trường hợp người điều khiển phương tiện có sử dụng ma túy.

Qua công tác tuần tra, lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế còn kịp thời phát hiện 2 vụ việc vi phạm về an ninh trật tự.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, từ nay đến cuối năm âm lịch, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục quyết liệt triển khai đồng bộ, xử lý các trường hợp vi phạm, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn để người dân vui tết, đón xuân bình yên, hạnh phúc.