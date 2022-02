Thừa Thiên - Huế: Nam thanh niên có hành vi 'biến thái' trên đồi Thiên An khiến nhiều phụ nữ khiếp sợ

Ngày 17.2, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên -Huế cho biết Công an TP.Huế đã vào cuộc xác minh và triệu tập nam thanh niên có hành vi "biến thái" trên đồi Thiên An khiến nhiều phụ nữ khiếp sợ mỗi khi đến ngắm cảnh, chụp ảnh tại đây.

Nghi phạm là Ng.Th.T., 37 tuổi, trú tại P.Thủy Xuân, TP.Huế.

Trước đó, trên mạng xã hội, một cô gái đăng tải hình ảnh cùng thông tin cảnh báo có nội dung: "Mọi người ai đi đồi Thiên An thì nên cẩn thận biến thái".

Trên một Fanpage của Thừa Thiên - Huế, cô gái này kể: "Hôm nay tụi mình thấy rừng thông giống ở Đà Lạt quá nên có ghé vào chụp. Đang chụp thì cứ có một người loay hoay đứng quanh tụi mình một lúc lâu. Nghĩ là người ta đang tìm cây gì quanh đó thôi, nên cứ hồn nhiên chụp ảnh mà không để ý.





Đến khi mình và bạn quay ra thì thấy tên đó đang cởi quần quay "cái đó" về phía bọn mình. Hoảng quá, bọn mình chạy luôn và tên biến thái cũng chạy. Mình có hình ảnh ghi biển số xe cùng với hình dáng người đó. Mọi người ai đi thì chú ý nha, nhất là mấy bạn con gái. Tụi mình đi 2 người mà giờ vẫn còn đang sợ".

Qua thông tin phản ánh trên cùng với các ý kiến khác của người dân, ngày 17.2, Đội hình sự Công an TP.Huế phối hợp với Công an P.Thủy Bằng vào cuộc xác minh, truy tìm và triệu tập nam thanh niên có hành vi biến thái đến cơ quan công an làm việc. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.