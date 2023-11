Thừa Thiên - Huế: Truy tìm nghi phạm đâm tử vong bạn nhậu

Chiều 28.11, ông Nguyễn Tam, Chủ tịch UBND xã Vinh Hiền (H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), cho biết lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm nghi phạm vụ đâm tử vong bạn nhậu.



Nghi phạm Nguyễn Đăng Vinh CÔNG AN XÃ VINH HIỀN

Theo thông tin ban đầu, tối 27.11, tại quán V.H (thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền), nhóm người cùng trú ở xã Vinh Hiền gồm Nguyễn Đăng Vinh (29 tuổi), anh V.B.N (25 tuổi) và 2 người khác tổ chức ăn nhậu. Đến khoảng 23 giờ 40 tối cùng ngày, cả nhóm nhậu xong ra trước quán thì giữa Vinh và anh N. xảy ra mâu thuẫn, xô xát qua lại.

Lúc này, Vinh chạy vào quán lấy một cây kéo, quay ra đâm vào người anh N. khiến nạn nhân gục xuống, chết tại chỗ. Sau khi gây án, Vinh tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt, tiến hành điều tra và khám nghiệm tử thi; đồng thời, tổ chức truy tìm nghi phạm Nguyễn Đăng Vinh.

Đến gần 15 giờ ngày 28.11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang phối hợp với Công an H.Phú Lộc và Công an xã Vinh Hiền truy tìm Nguyễn Đăng Vinh.

Công an xã Vinh Hiền thông báo, người dân nếu phát hiện hoặc biết thông tin về nghi phạm này thì nhanh chóng liên hệ với Trưởng công an xã để phối hợp xử lý.