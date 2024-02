Thức ăn thừa ngày tết, bảo quản trong tủ lạnh tối đa bao lâu?

Vì vậy, để có những ngày đầu năm lành mạnh và thú vị, hãy học cách bảo quản và hâm nóng thức ăn thừa một cách an toàn.



Muốn vậy phải bắt đầu ngay từ khâu đầu tiên - nấu ăn. Sau đây là một số điều bạn cần lưu ý khi nấu ăn.

Tết là mùa của tiệc tùng và ăn uống. Chắc chắn không thể tránh khỏi tình trạng thức ăn dư thừa SHUTTERSTOCK

Nấu nóng kỹ: Đảm bảo nấu nóng kỹ thịt để loại bỏ vi khuẩn có hại có thể gây ngộ độc thực phẩm. Riêng đối với thịt xay và thịt gia cầm, cần nấu chín kỹ hơn thịt bò, heo, cừu và thịt bê, theo trang tin y tế Medical Daily.

Giữ thức ăn an toàn: Tìm cách để giữ nhiệt độ thức ăn từ 60°C trở lên hoặc từ 4°C trở xuống để không bị hư hỏng.

Làm nguội nhanh: Làm lạnh nhanh thực phẩm đến 4°C trở xuống nhằm ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Để làm lạnh mau, hãy chia thực phẩm vào các hộp cạn và chia những món lớn thành những phần nhỏ trước khi bảo quản trong tủ lạnh.

Khi nào nên vứt bỏ?

Thức ăn nóng sau khi nấu cần phải được làm lạnh trong vòng 2 tiếng. Thức ăn thừa, nhất là những món dễ hỏng, nếu để ở nhiệt độ phòng trong hơn 2 tiếng đều phải vứt bỏ, theo Medical Daily.

Cách an toàn để lưu trữ thức ăn thừa: Bọc thức ăn thừa và bảo quản trong hộp kín để tránh vi khuẩn có hại và giữ ẩm. Niêm trong các gói kín để không gây ám mùi vào tủ lạnh.

Thức ăn thừa có thể sử dụng an toàn trong vòng 3 - 4 ngày nếu được bảo quản trong tủ lạnh SHUTTERSTOCK

Những cách an toàn để rã đông thức ăn thừa

Thức ăn thừa đông lạnh có thể được rã đông trong tủ lạnh, trong nước lạnh hoặc bằng lò vi sóng. Rã đông trong tủ lạnh mất nhiều thời gian nhất nhưng an toàn trong toàn bộ quá trình. Thực phẩm rã đông trong tủ lạnh nên được sử dụng trong vòng 3 - 4 ngày.

Rã đông bằng nước lạnh sẽ nhanh hơn nhưng sau khi rã đông, phải nấu chín thực phẩm ngay rồi nếu cần thì đông lạnh lại.

Rã đông trong lò vi sóng là phương pháp nhanh nhất, nhưng thức ăn phải được đun nóng đến khi đạt 74°C. Thực phẩm rã đông trong lò vi sóng ở nhiệt độ này có thể được đông lạnh lại.

Bạn cũng cần kiểm tra thường xuyên để làm sạch tủ lạnh SHUTTERSTOCK

Tuy nhiên, sau khi lấy khỏi ngăn đông, nếu để thức ăn thừa ở nhiệt độ phòng trong hơn 2 giờ, tốt nhất nên vứt bỏ, theo Medical Daily.

Cách an toàn để hâm nóng thức ăn thừa

Trong khi hâm nóng thức ăn thừa, hãy đảm bảo hâm nóng kỹ. Nếu có nước, phải sôi đều. Đậy kín thức ăn thừa khi hâm nóng để giữ độ ẩm và đảm bảo nóng kỹ.

Có thể bảo quản thức ăn thừa trong bao lâu?

Thức ăn thừa có thể sử dụng an toàn trong vòng 3 - 4 ngày nếu được bảo quản trong tủ lạnh. Sau thời gian này, nguy cơ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn tăng cao. Vi khuẩn có thể không gây đổi mùi, vị hoặc vẻ ngoài của thức ăn. Vì vậy, tốt nhất nên vứt bỏ thực phẩm đó nếu không chắc chắn về độ an toàn.