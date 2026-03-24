Thúc đẩy các dự án khí LNG với Nga

Bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác, ông Leonid Viktorovich Mikhelson - Chủ tịch Tập đoàn Novatek - đánh giá VN là một trong những quốc gia đang có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới chú trọng phát triển lĩnh vực năng lượng.

Novatek mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong việc triển khai các hoạt động mở rộng hợp tác và đầu tư tại VN trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Novatek được thành lập tháng 8.1994, hoạt động chính trong lĩnh vực thăm dò, sản xuất, chế biến và kinh doanh khí tự nhiên và hydrocarbon lỏng. Đây là nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của Liên bang Nga, sau Gazprom, và là công ty giao dịch công khai lớn thứ 7 trên toàn cầu tính theo sản lượng khí đốt tự nhiên.

Novatek đã triển khai thành công các dự án LNG quy mô lớn, đồng thời phát triển công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên độc quyền. Hiện tập đoàn rất quan tâm đến lĩnh vực LNG tại VN, bao gồm tham gia dự án Cà Ná với các đối tác như Zarubezhneft; tiếp cận thị trường khí đốt đang phát triển của VN.

Chúc mừng những kết quả mà Novatek đã đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hoạt động của tập đoàn phù hợp với định hướng, chiến lược lớn của VN, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%, đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thực hiện các chuyển đổi quan trọng, trong đó có chuyển đổi năng lượng. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%, cũng như phát triển các lĩnh vực, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đòi hỏi năng lượng lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ VN Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đánh giá cao việc Novatek đã chủ động trao đổi, hợp tác với các đối tác VN và tin tưởng sự phù hợp trong định hướng phát triển sẽ tạo tác động, hiệu quả cộng hưởng cho cả hai bên. Trên tinh thần "kết nối quá khứ, phát huy hiện tại, nhìn tới tương lai", "tiết kiệm thời gian, coi trọng trí tuệ và quyết đoán đúng lúc", "lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động với sản phẩm, kết quả cụ thể",

Thủ tướng đề nghị Novatek phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan và doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí của VN như Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia VN (Petrovietnam), Tập đoàn Điện lực VN và cả các doanh nghiệp tư nhân để tham gia, triển khai các dự án, trong đó có xây dựng kho chứa lớn của Novatek tại VN. Cùng với đó, Thủ tướng khuyến khích các doanh nghiệp VN tăng cường hợp tác với Novatek về công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên.

Đánh giá hợp tác năng lượng giữa VN và Liên bang Nga là điểm sáng trong quan hệ song phương hơn 50 năm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn phía Nga đã đầu tư, giúp đỡ, tạo điều kiện cho ngành dầu khí VN và Petrovietnam phát triển, trở thành tập đoàn đa quốc gia. Mặt khác, hợp tác năng lượng cũng là ngành Nga có thế mạnh, VN có nhu cầu và là nội hàm quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trong bối cảnh hiện nay với tình hình biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, việc thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống và đa dạng hóa nguồn cung, thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng có ý nghĩa rất quan trọng. VN đang thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để tái cơ cấu, chuyển đổi trong lĩnh vực năng lượng.

Khẳng định hai bên có nhu cầu và ý tưởng hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính ủng hộ Novatek mở rộng hoạt động, đầu tư tại VN trên cơ sở các quy định pháp luật, có tính đến nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, bạn bè truyền thống VN - Nga và những kết quả hợp tác đã đạt được trong lĩnh vực năng lượng giữa hai bên, đồng thời hợp tác hiệu quả và cạnh tranh lành mạnh với các đối tác, nhà đầu tư khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Tập đoàn Novatek Ảnh: TTXVN

Cho biết VN đang xem xét sửa đổi các quy định pháp luật liên quan lĩnh vực điện lực, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Tập đoàn Novatek tham gia phát triển các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kho cảng LNG, các dự án nhà máy điện khí LNG như tại khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh, Nam Du (An Giang), Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cà Ná (Khánh Hòa), cũng như việc cung cấp LNG ổn định cho thị trường VN, phát huy tốt những thuận lợi và có giải pháp kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.