Thúc đẩy các dự án khí LNG với Nga

Bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác, ông Leonid Viktorovich Mikhelson - Chủ tịch Tập đoàn Novatek - đánh giá VN là một trong những quốc gia đang có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới chú trọng phát triển lĩnh vực năng lượng.
Novatek mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong việc triển khai các hoạt động mở rộng hợp tác và đầu tư tại VN trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và hợp tác truyền thống giữa hai nước.
Novatek được thành lập tháng 8.1994, hoạt động chính trong lĩnh vực thăm dò, sản xuất, chế biến và kinh doanh khí tự nhiên và hydrocarbon lỏng. Đây là nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của Liên bang Nga, sau Gazprom, và là công ty giao dịch công khai lớn thứ 7 trên toàn cầu tính theo sản lượng khí đốt tự nhiên.
Novatek đã triển khai thành công các dự án LNG quy mô lớn, đồng thời phát triển công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên độc quyền. Hiện tập đoàn rất quan tâm đến lĩnh vực LNG tại VN, bao gồm tham gia dự án Cà Ná với các đối tác như Zarubezhneft; tiếp cận thị trường khí đốt đang phát triển của VN.
Chúc mừng những kết quả mà Novatek đã đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hoạt động của tập đoàn phù hợp với định hướng, chiến lược lớn của VN, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%, đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thực hiện các chuyển đổi quan trọng, trong đó có chuyển đổi năng lượng. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%, cũng như phát triển các lĩnh vực, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đòi hỏi năng lượng lớn.
Thủ tướng đánh giá cao việc Novatek đã chủ động trao đổi, hợp tác với các đối tác VN và tin tưởng sự phù hợp trong định hướng phát triển sẽ tạo tác động, hiệu quả cộng hưởng cho cả hai bên. Trên tinh thần "kết nối quá khứ, phát huy hiện tại, nhìn tới tương lai", "tiết kiệm thời gian, coi trọng trí tuệ và quyết đoán đúng lúc", "lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động với sản phẩm, kết quả cụ thể",
Thủ tướng đề nghị Novatek phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan và doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí của VN như Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia VN (Petrovietnam), Tập đoàn Điện lực VN và cả các doanh nghiệp tư nhân để tham gia, triển khai các dự án, trong đó có xây dựng kho chứa lớn của Novatek tại VN. Cùng với đó, Thủ tướng khuyến khích các doanh nghiệp VN tăng cường hợp tác với Novatek về công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên.
Đánh giá hợp tác năng lượng giữa VN và Liên bang Nga là điểm sáng trong quan hệ song phương hơn 50 năm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn phía Nga đã đầu tư, giúp đỡ, tạo điều kiện cho ngành dầu khí VN và Petrovietnam phát triển, trở thành tập đoàn đa quốc gia. Mặt khác, hợp tác năng lượng cũng là ngành Nga có thế mạnh, VN có nhu cầu và là nội hàm quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Trong bối cảnh hiện nay với tình hình biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, việc thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống và đa dạng hóa nguồn cung, thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng có ý nghĩa rất quan trọng. VN đang thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để tái cơ cấu, chuyển đổi trong lĩnh vực năng lượng.
Khẳng định hai bên có nhu cầu và ý tưởng hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính ủng hộ Novatek mở rộng hoạt động, đầu tư tại VN trên cơ sở các quy định pháp luật, có tính đến nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, bạn bè truyền thống VN - Nga và những kết quả hợp tác đã đạt được trong lĩnh vực năng lượng giữa hai bên, đồng thời hợp tác hiệu quả và cạnh tranh lành mạnh với các đối tác, nhà đầu tư khác.
Cho biết VN đang xem xét sửa đổi các quy định pháp luật liên quan lĩnh vực điện lực, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Tập đoàn Novatek tham gia phát triển các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kho cảng LNG, các dự án nhà máy điện khí LNG như tại khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh, Nam Du (An Giang), Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cà Ná (Khánh Hòa), cũng như việc cung cấp LNG ổn định cho thị trường VN, phát huy tốt những thuận lợi và có giải pháp kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
Ngày 23.3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin; hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Matviyenko; tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cùng Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ VN.
Cùng ngày, Thủ tướng và đoàn công tác đã tới đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài liệt sĩ vô danh ở thủ đô Moskva.
Cũng trong ngày 23.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người VN tại Liên bang Nga. Bày tỏ sự quan tâm, trăn trở của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người VN ở nước ngoài nói chung và tại Nga nói riêng, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới toàn thể bà con lời chào thân thiết, lời thăm hỏi ân tình và những lời chúc tốt đẹp nhất từ quê nhà, với tất cả "tình dân tộc - nghĩa đồng bào".
Khẳng định tình cảm đặc biệt giữa nhân dân VN và nhân dân Liên Xô trước đây, cũng như Liên bang Nga ngày nay là một biểu tượng sáng ngời về tinh thần đoàn kết và tình hữu nghị quốc tế đặc biệt, Thủ tướng cho biết trong chuyến thăm lần này, khi hội kiến, hội đàm với các lãnh đạo cấp cao của Nga, Thủ tướng sẽ trao đổi và đề nghị phía Nga công nhận cộng đồng người VN tại Liên bang Nga là dân tộc thiểu số của Nga; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để bà con cộng đồng người VN tại Nga ngày càng có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, yên tâm kinh doanh, làm việc, học tập và hội nhập, có thêm nhiều đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của Nga, đồng thời phát huy vai trò cầu nối, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước.
Nhấn mạnh cộng đồng người VN ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc VN, Thủ tướng cho biết thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn chú trọng, quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng đồng người VN ở nước ngoài, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, phát huy bản sắc truyền thống dân tộc VN. Đảng,
Nhà nước luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của kiều bào ta trong việc xây dựng các chính sách đối với người VN ở nước ngoài, mới đây nhất là những điều chỉnh trong luật Quốc tịch, để ngày càng đáp ứng nguyện vọng của bà con.
