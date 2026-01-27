Thúc đẩy hợp tác Mặt trận Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu, thực chất

Quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc

Thay mặt Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Thành công của đại hội một lần nữa khẳng định sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phương thức lãnh đạo trong Đảng; đồng thời đánh dấu bước phát triển lớn mạnh của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ẢNH: TTXVN

Bà Bùi Thị Minh Hoài nhiệt liệt chúc mừng ông Thongloun Sisoulith tiếp tục nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Theo Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Phối hợp tổ chức hội nghị quốc tế về biên giới Việt Nam - Lào

Khẳng định MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên luôn coi việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ Việt Nam - Lào là trách nhiệm và cũng là mệnh lệnh từ trái tim mình.

Trên tinh thần đó, từ ngày 28 - 30.1, Mặt trận hai nước sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2026 tại tỉnh Nghệ An. Hội nghị có sự tham dự của mặt trận 10 tỉnh của Lào và 9 tỉnh, thành phố Việt Nam có chung đường biên giới.

Hoạt động này nhằm cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng của mỗi nước, đặc biệt là cụ thể hóa tinh thần Tuyên bố chung cuộc gặp cấp cao hai Đảng vào tháng 12.2025 về việc làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Thông tin về những điểm nổi bật trong hoạt động của MTTQ Việt Nam thời gian qua, bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết, 2025 là năm MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc sắp xếp giúp MTTQ Việt Nam thực hiện tốt hơn vai trò là nòng cốt chính trị, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những điểm nóng phát sinh từ cơ sở.

Từ nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thời gian tới, MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường giám sát, phản biện xã hội sắc bén, góp phần giúp Đảng, Nhà nước hoạch định chính sách sát thực tiễn hơn.

Với tư duy đổi mới, MTTQ Việt Nam mong muốn phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm với Mặt trận Lào xây dựng đất nước để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa hợp tác mặt trận hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Đẩy mạnh phối hợp, giáo dục thế hệ trẻ hai nước

Cảm ơn lời chúc của bà Bùi Thị Minh Hoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith bày tỏ sự vui mừng, cảm động trước sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith khẳng định mặt trận hai nước có vai trò quan trọng đối với hai Đảng, gắn liền với quá trình lịch sử của hai nước và có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn tiếp theo. Từ thành công của đại hội Đảng của hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đề nghị hai cơ quan tiếp tục duy trì truyền thống, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoan nghênh, đánh giá cao việc MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith mong muốn hai cơ quan tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa, đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để hoạt động mặt trận ngày càng thực chất, huy động được sự ủng hộ, tham gia của người dân trong xây dựng hai đảng, hai đất nước ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào trong tổ chức các hoạt động giao lưu, tuyên truyền, giáo dục người dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và nguồn gốc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước, qua đó tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.