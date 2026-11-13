Thúc đẩy hợp tác Việt - Hàn để làm chủ chuỗi cung ứng bán dẫn

Theo Quyết định số 1018/QĐ-TTg và 1017/QĐ-TTg, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế chip, một nhà máy chế tạo quy mô nhỏ, 10 nhà máy đóng gói, kiểm thử, đưa doanh thu toàn ngành vượt 25 tỉ USD mỗi năm và đào tạo 50.000 nhân lực bán dẫn trình độ đại học trở lên. Để giải quyết bài toán tiếp cận công nghệ lõi và kinh nghiệm vận hành, việc liên kết với quốc gia sở hữu năng lực chế tạo mạnh như Hàn Quốc là mắt xích quan trọng.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tham gia sâu vào chuỗi giá trị vi mạch toàn cầu, Hội nghị AI - Bán dẫn Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ nhất (VKAISS 2026) đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12.11, quy tụ hơn 400 đại biểu đại diện cho trên 50 doanh nghiệp bán dẫn, viện nghiên cứu và trường đại học hai nước, ghi nhận 8 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) được ký kết cùng gần 100 phiên kết nối giao thương trực tiếp.

Thứ trưởng Trần Trung Tính nêu ba trọng tâm hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực AI - Bán dẫn Ảnh: Anh Quân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - ông Trần Trung Tính nhấn mạnh mục tiêu của Việt Nam không dừng ở thu hút đầu tư mà hướng tới từng bước làm chủ công nghệ.

Thứ trưởng nêu ba trọng tâm hợp tác với phía Hàn Quốc gồm: chuyển dịch từ sản xuất thuần túy sang cùng nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm; lấy đào tạo nhân lực chất lượng cao làm trụ cột lâu dài; cùng xây dựng hệ sinh thái AI - bán dẫn mở, an toàn và tin cậy. Lãnh đạo Bộ cũng đề nghị cơ quan quản lý, viện trường và doanh nghiệp hai nước sớm cụ thể hóa định hướng thành dự án có lộ trình rõ ràng.

Ở góc độ cơ quan chuyên môn, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Quốc gia Hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn thuộc Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), đề xuất thúc đẩy mô hình hợp tác "ba nhà": Nhà nước kiến tạo, nhà trường làm trung tâm và doanh nghiệp đồng hành nhằm đẩy mạnh nghiên cứu và thương mại hóa dòng chip chuyên dụng.

Cụ thể hóa chủ trương trên, 8 thỏa thuận hợp tác tại VKAISS 2026 tập trung vào ba trụ cột chính. Ở khâu chuỗi cung ứng, Hiệp hội AI - Bán dẫn Fabless Hàn Quốc (KAISA) liên kết với Hiệp hội Bán dẫn Bắc Ninh kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ địa phương, trong khi Tập đoàn FPT hợp tác cùng HANA Micron, Supergate và edgeAI mở rộng mạng lưới đóng gói, kiểm thử.

Trong mảng nghiên cứu, FPT và SKAIChips phối hợp phát triển giải pháp tích hợp chip tiêu thụ điện năng thấp với mô hình AI. Về giáo dục, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ký kết với Viện Kỹ sư Bán dẫn Hàn Quốc (ISE), còn Trường cao đẳng FPT Polytechnic hợp tác trao đổi giảng viên, sinh viên cùng Đại học Soongsil và EdgeAI, từng bước bổ sung nguồn nhân lực thực tế cho thị trường vi mạch trong nước.