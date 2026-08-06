Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia phát triển ổn định, lâu dài

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định VN rất coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện VN và Malaysia phát triển ổn định, bền vững và lâu dài; việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện (tháng 11.2024) nhân chuyến thăm chính thức Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm là dấu mốc lịch sử, mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled bin Nordin ảnh: TTXVN

Thủ tướng nêu rõ, VN đánh giá cao sự tham gia tích cực, chủ động và những đóng góp quan trọng của Malaysia trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương, nhất là trong năm Malaysia là Chủ tịch ASEAN 2025, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, củng cố, nâng cao vị thế, vai trò của ASEAN trên trường quốc tế; mong muốn Malaysia tiếp tục phát huy vai trò của mình, cùng với VN và các nước thành viên ASEAN khác thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN.

Thủ tướng vui mừng ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác quốc phòng VN - Malaysia thời gian qua trên các lĩnh vực; cho biết Chính phủ VN ủng hộ Bộ Quốc phòng VN tăng cường hợp tác với Bộ Quốc phòng Malaysia; tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng lần này sẽ tạo xung lực để triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa VN và Malaysia nói chung, hợp tác quốc phòng hai nước nói riêng.

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại, tham vấn, trao đổi thông tin; thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa các quân, binh chủng, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, quân y, cứu hộ cứu nạn, gìn giữ hòa bình; tăng cường hợp tác an ninh, an toàn hàng hải.

Thủ tướng đề nghị lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước tăng cường trao đổi thông tin, tình hình; kịp thời giúp đỡ tàu cá và ngư dân của nhau bị gặp nạn trên biển, cũng như đối xử nhân đạo đối với tàu cá và ngư dân mỗi nước vi phạm vùng biển của nhau, phù hợp với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và tinh thần đoàn kết ASEAN.

Thủ tướng cho biết VN hoan nghênh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng vũ trang Malaysia tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế VN lần thứ ba và khuyến khích các doanh nghiệp quốc phòng của Malaysia tham gia trưng bày tại triển lãm.