Thức dậy thấy tay tê: Khi nào đáng lo?

Tê tay có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn đề liên quan đến dây thần kinh ở cổ, khuỷu tay hoặc cổ tay, theo Hindustan Times.

Bác sĩ Sumeet Pawar, chuyên gia phẫu thuật thần kinh và phẫu thuật cột sống nội soi tại Bệnh viện Breach Candy (Ấn Độ), lưu ý không nên bỏ qua tình trạng tê kéo dài hoặc thường xuyên tái diễn.

Tê tay có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn đề liên quan đến dây thần kinh ở cổ, khuỷu tay hoặc cổ tay Ảnh minh họa: Nguyễn Vy tạo từ AI

Tê tay có thể bắt nguồn từ cột sống cổ

Một nguyên nhân đáng lưu ý là bệnh lý rễ thần kinh cổ, xảy ra khi một rễ thần kinh ở vùng cột sống cổ bị kích thích hoặc chèn ép.

Theo bác sĩ Pawar, thoát vị đĩa đệm, những thay đổi thoái hóa của cột sống theo tuổi tác hoặc tình trạng thu hẹp không gian nơi dây thần kinh đi qua đều có thể gây chèn ép.

Các dây thần kinh xuất phát từ vùng cổ chạy xuống vai, cánh tay và bàn tay. Vì vậy, vấn đề ở cột sống cổ có thể gây triệu chứng ở một vùng khá xa vị trí tổn thương.

Người bệnh có thể xuất hiện đau lan từ cổ xuống vai và cánh tay, cảm giác tê, châm chích, nóng rát hoặc như điện giật. Một số trường hợp còn bị yếu tay, giảm lực nắm và khó cầm giữ đồ vật.

Đáng chú ý, bệnh lý rễ thần kinh cổ không nhất thiết gây đau cổ dữ dội. Đôi khi, tê hoặc yếu ở cánh tay lại là triệu chứng khiến người bệnh nhận thấy đầu tiên.

Không phải cứ tê tay là do dùng điện thoại

Cúi đầu nhìn điện thoại hoặc ngồi trước máy tính trong thời gian dài có thể khiến cơ vùng cổ và vai chịu thêm áp lực, đồng thời làm tư thế cơ thể kém thuận lợi.

Tuy nhiên, không nên mặc định tê tay là hậu quả của “tư thế xấu”. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc tái diễn, bác sĩ cần xác định liệu nguyên nhân nằm ở cột sống cổ, dây thần kinh tại khuỷu tay, cổ tay hay một vấn đề khác.

Đặc biệt, nếu thường xuyên thức dậy với cùng một bên tay bị tê, triệu chứng ngày càng kéo dài hoặc xuất hiện yếu cơ, nên đi khám thay vì chỉ thay đổi tư thế ngủ.

Tê tay kèm những dấu hiệu này phải cấp cứu

Điều quan trọng nhất là phân biệt tê tay thông thường với những dấu hiệu có thể báo hiệu tình trạng cấp cứu.

Nếu tê hoặc yếu cánh tay xuất hiện đột ngột, đặc biệt chỉ ở một bên cơ thể, đồng thời có méo miệng, khó nói, nói khó, lú lẫn, mất thăng bằng hoặc rối loạn thị lực, cần nghĩ đến khả năng đột quỵ và gọi cấp cứu ngay.

Tê hoặc đau tay đi kèm đau hoặc tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn cũng cần được đánh giá cấp cứu vì có thể liên quan đến cơn đau tim.

Không nên chờ triệu chứng tự hết hoặc cho rằng nguyên nhân chỉ là nằm sai tư thế.

Khi nào nên đi khám?

Với tình trạng tê kéo dài hoặc tái diễn, đặc biệt khi triệu chứng ngày càng tăng, tay yếu, giảm lực nắm hoặc khó phối hợp động tác, người bệnh nên được bác sĩ thăm khám.

Tình trạng tê xuất hiện sau ngã, tai nạn hoặc chấn thương vùng cổ cũng cần được kiểm tra sớm.

Một lần thức dậy thấy tay tê rồi nhanh chóng hết sau khi thay đổi tư thế thường ít đáng lo. Nhưng nếu triệu chứng lặp lại, kéo dài hoặc đi kèm các dấu hiệu thần kinh khác, đừng chỉ tự điều chỉnh tư thế ngủ. Xác định đúng nguyên nhân mới giúp có hướng xử trí phù hợp.