Thúc đẩy tình hữu nghị Việt - Trung qua video ngắn

Vào chiều 17.11 tại TP.HCM, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM đã tổ chức trao giải cuộc thi sáng tác video ngắn, với chủ đề “Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc dưới góc nhìn của tôi”, “Tôi và Trung Quốc”.

Cuộc thi được Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (1950 - 2025) và Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc, hướng đến tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ông Từ Châu, Phó tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM, phát biểu ngày 17.11 tại sự kiện trao giải cuộc thi sáng tác video ngắn do Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM tổ chức ẢNH: BẢO HOÀNG

Kể từ tháng 8, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc đã bắt đầu nhận về các tác phẩm dự thi. Các tác phẩm gửi về mang sự đa dạng, sáng tạo độc đáo, chẳng hạn có câu chuyện về hành trình thay đổi cuộc sống khi đến Trung Quốc du học, hay những ví dụ sống động về tình hữu nghị Việt - Trung.

Phát biểu tại sự kiện trao giải ngày 17.11, ông Từ Châu, Phó tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM, cho biết: “Các thí sinh đã dùng những tác phẩm sinh động để chứng minh rằng tình hữu nghị có thể vượt non cao biển rộng. Những thước phim này đã ghi lại và thể hiện mối quan hệ thân thiết, cảm động giữa nhân dân hai nước, khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Các video dự thi có chất lượng cao, nội dung phong phú”.

Ông Từ Châu (phải) chụp ảnh lưu niệm cùng 2 thí sinh có bài thi đạt giải nhất ẢNH: BẢO HOÀNG

Khi tổ chức cuộc thi, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc mong muốn tạo ra sân chơi, nhằm khuyến khích thanh niên sử dụng ngôn ngữ để bày tỏ tình yêu cuộc sống, khát vọng về tương lai và sự ủng hộ đối với quan hệ hữu nghị Việt - Trung.

“Các tác phẩm dự thi chính là những viên gạch nhỏ góp phần thúc đẩy gắn kết lòng dân hai nước, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò cầu nối và sợi dây kết nối, tích cực hỗ trợ và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, tạo thêm nhiều cơ hội để mọi người gặp gỡ, hiểu biết và gắn bó”, ông Từ Châu nói.

Các đại biểu và thí sinh chụp ảnh lưu niệm ẢNH: BẢO HOÀNG



