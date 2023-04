Thực hư khinh khí cầu bị sự cố đáp xuống khu nghĩa trang ở Huế?

Ngày 19.4, cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh một khinh khí cầu đáp tại khu nghĩa trang ở TP.Huế (Thừa Thiên-Huế). Sự việc khiến nhiều người bày tỏ hoài nghi trước sự an toàn khi sử dụng dịch vụ bay khinh khí cầu, đồng thời đặt ra các câu hỏi trước nguyên nhân của sự cố.



Hình ảnh khinh khí cầu đáp xuống một khu nghĩa trang ở Huế khiến cộng đồng mạng xôn xao THÚY HÀNG

Hình ảnh này sau đó đã được người dân chụp lại và chia sẻ "chóng mặt" trên mạng. Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng đã đặt ra nhiều câu hỏi về nguyên nhân "dở khóc dở cười" của sự việc.





Khinh khí cầu này nằm trong chương trình lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế 2023 N.V.P

Liên quan đến sự cố được dân mạng chia sẻ này, ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế khẳng định, hình ảnh trên không phải là sự cố. Sự việc diễn ra vào sáng qua (18.4). Lúc đó trong quả khinh khí cầu chỉ có phi công và chỉ bay thử nghiệm. Theo hướng gió nên khinh khí cầu đã đáp xuống khu vực nghĩa trang, sau đó đã bay lên lại bình thường.

Giám đốc Sở du lịch Thừa Thiên-Huế cho biết thêm, vào sáng nay 19.4 các hoạt động bay khinh khí cầu trong lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế 2023 vẫn diễn ra bình thường, đã có 5 khinh khí cầu bay và đáp an toàn.

Cũng theo một thành viên trong Ban tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế 2023, do lúc đó gió yếu, nên phi công hạ tạm nơi gần nhất để đảm bảo an toàn. Sau đó tiếp tục bay lên để đội hỗ trợ kéo ra đường cho xe ô tô đến đón. Vì đội bay do 100% là phi công người nước ngoài nên không nhận biết được nơi đáp là nghĩa trang, chỉ với suy nghĩ nơi nào an toàn nhất và có đường ô tô để đón khinh khí cầu là đáp.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế 2023 có chủ đề "Nét đẹp cố đô", do Sở Du lịch Thừa Thiên-Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức từ ngày 12 - 20.4, tại sân Hàm Nghi (trên đường 23 Tháng 8, TP.Huế). Tại đây, các khinh khí cầu sẽ phục vụ du khách bay trải nghiệm với các hình thức bay tự do ngắm bình minh lúc 6 giờ sáng hàng ngày với độ cao 300 - 500m và bay neo tại chỗ, từ 17 giờ - 19 giờ hàng ngày với độ cao 30 - 50m.