Thực hư một loại thuốc giảm cân có thể giúp làm chậm lão hóa?

Tại Hội nghị Tim mạch Châu Âu diễn ra tại Anh ngày 30.8, các nhà khoa học hàng đầu đã nhấn mạnh thuốc giảm cân đang chuẩn bị cách mạng hóa chăm sóc sức khỏe bằng cách làm chậm quá trình lão hóa, The Guardian đưa tin.

Theo nghiên cứu được trình bày tại hội nghị, thuốc giảm cân semaglutide - với những sản phẩm thương mại là Wegovy và Ozempic – đã được biết đến rộng rãi là làm giảm nguy cơ tử vong ở những người béo phì hoặc thừa cân và mắc bệnh tim mạch.

Phát hiện mới chỉ ra thuốc giảm nguy cơ tử vong ở người thừa cân còn có thể làm chậm quá trình lão hóa ẢNH: THE WINDSOR STAR

Điểm nhấn của phát hiện mới là Ozempic giảm tỷ lệ tử vong không chỉ do liên quan bệnh tim mạch mà còn giảm viêm, góp phần làm chậm quá trình lão hóa. Giáo sư y khoa Harlan Krumholz của Đại học Yale (Mỹ) cho biết: "Semaglutide có những lợi ích sâu rộng vượt xa những gì chúng ta hình dung ban đầu. Nó không chỉ giúp tránh các cơn đau tim. Đây là những chất tăng cường sức khỏe”.

Nghiên cứu từ thử nghiệm tại Mỹ dựa trên 17.604 người từ 45 tuổi bị thừa cân hoặc béo phì và mắc các bệnh tim mạch nhưng không bị tiểu đường. Họ được chia làm 2 nhóm - nhóm dùng Semaglutide và dùng giả dược - được theo dõi trong 3 năm.

Tổng cộng 833 người tử vong trong quá trình nghiên cứu, trong đó 58% liên quan đến nguyên nhân tim mạch và 42% do các nguyên nhân khác - với nhiễm trùng là nguyên nhân phổ biến.

Điều được các nhà nghiên cứu lưu ý là những người dùng semaglutide ít có khả năng tử vong do nhiễm trùng hơn những người dùng giả dược. “Việc giảm mạnh các ca tử vong không phải do tim mạch, đặc biệt là các ca tử vong do nhiễm trùng, là điều đáng ngạc nhiên”, giáo sư Benjamin Scirica từ Đại học Harvard (Mỹ), cho biết.

Viêm mạn tính cũng là dấu hiệu của sự lão hóa và thuốc giảm cân đã làm dịu tình trạng viêm, theo ông Krumholz. "Đây có phải suối nguồn tươi trẻ không? Tôi muốn nói rằng nếu cải thiện sức khỏe tim mạch của ai đó, bạn giúp họ sống lâu hơn và tốt hơn. Có những thước đo về tốc độ lão hóa sinh học của chúng ta và tôi không ngạc nhiên khi việc cải thiện sức khỏe theo cách này thực sự làm chậm quá trình lão hóa", ông nói, theo Business Insider.