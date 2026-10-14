Thực hư tin đồn 'nước thánh' chữa bệnh ở hồ Đá Xẻ

Ngày 14.10, ông Nguyễn Bình Lợi, Chủ tịch UBND xã Nam Ninh Hòa (Khánh Hòa), cho biết địa phương vừa tổ chức kiểm tra hoạt động tín ngưỡng tại khu vực hồ Đá Xẻ (thôn Vạn Khê), đồng thời tháo dỡ các lều, lán dựng trái phép nhằm lập lại trật tự, bảo đảm an ninh và an toàn cho người dân.

Đoàn kiểm tra liên ngành của xã đã kiểm tra hoạt động tín ngưỡng tại khu vực này. Công an xã phối hợp lực lượng chức năng nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự và xử lý các trường hợp dựng lều, lán trái phép.

Tin đồn về "nước thánh" chữa bệnh ở hồ Đá Xẻ

Theo ông Lợi, hồ Đá Xẻ, còn gọi là hồ Đá Chẻ, có một khe đá tự nhiên bị tách đôi, tạo thành khoảng không tụ nước. Gần hồ, đá phong hóa tạo hình giống người phụ nữ không đầu, được gọi là "Đá Mẹ".

Hồ đá xẻ kỳ thú với tảng đá tự nhiên tách đôi ẢNH: LONG NGUYỄN

Tại đây xuất hiện những tin đồn về dòng nước được cho là "nước thánh", có khả năng chữa bệnh, giúp cầu con cái và mang lại tài lộc. Những câu chuyện này khiến nhiều người từ các nơi tìm đến xin nước, cầu khấn, cúng bái.

Theo thời gian, một số người tự đặt tượng, lập ban thờ, bày bát nhang và hình thành các điểm thờ tự quanh hang đá. Một số người còn đến tắm, uống nước với niềm tin nguồn nước có thể chữa bệnh, kể cả ung thư.

Nhiều công trình thờ tự tự phát ở hồ Đá Xẻ ẢNH: CÔNG AN XÃ NAM NINH HÒA

Nhiều người dựng lán trại, lập nơi thờ tự ở hồ Đá Xẻ ẢNH: CÔNG AN XÃ NAM NINH HÒA

Ông Lợi cho biết những tin đồn về khả năng chữa bệnh của nguồn nước tại đây không có căn cứ khoa học. Trong khi đó, hoạt động cúng bái tự phát cùng việc dựng các công trình tạm như am, miếu, lều lán đã đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý tại khu vực.

Chấn chỉnh hoạt động tự phát, bảo vệ nguồn nước

Theo thông tin được phản ánh trước đây, chính quyền địa phương từng triển khai các biện pháp chấn chỉnh hoạt động tự phát tại hồ Đá Xẻ, trong đó có xử lý công trình tạm bợ và di dời vật dụng thờ tự. Các biện pháp này nhằm lập lại trật tự, bảo vệ cảnh quan và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

Nhiều vật dụng được tập kết tại khu vực hồ Đá Xẻ ẢNH: CÔNG AN XÃ NAM NINH HÒA

Việc người dân tự ý dựng lều lán, tập trung đông người và tổ chức cúng bái cũng gây khó khăn cho công tác quản lý địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vấn đề về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, việc sinh hoạt, cúng bái không bảo đảm vệ sinh có thể ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước tại khu vực.

Lực lượng chức năng tháo dỡ các lán trại dựng trái phép tại khu vực hồ Đá Xẻ ẢNH: CÔNG AN XÃ NAM NINH HÒA

UBND xã Nam Ninh Hòa cho biết việc kiểm tra, tháo dỡ các công trình dựng trái phép tại hồ Đá Xẻ nhằm chấn chỉnh hoạt động tự phát, bảo đảm hoạt động tín ngưỡng tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ môi trường và cảnh quan tự nhiên.

Chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân chấp hành pháp luật, không tin theo những tin đồn chưa được kiểm chứng, không tự ý xây dựng công trình hoặc tổ chức các hoạt động trái quy định. Qua đó, địa phương hướng đến giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ nguồn nước và bảo đảm an toàn cho cộng đồng.