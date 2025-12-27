Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Thực hư về các công cụ chuyên bẻ khóa iOS 26

Phong Đỗ
Phong Đỗ
27/12/2025 11:41 GMT+7

Sự thật về các công cụ jailbreak (bẻ khóa) iOS 26: Lừa đảo, rủi ro bảo mật và lời cảnh báo từ chuyên gia.

Cộng đồng iFan thời gian qua cố gắng tìm cách vượt rào khỏi iOS 26 để gỡ bỏ các giới hạn hoặc sửa lỗi hệ thống. Mặc dù vậy, Apple vẫn giữ quan điểm cứng rắn là không hỗ trợ jailbreak. Việc can thiệp sâu vào hệ điều hành không chỉ khiến bạn mất quyền bảo hành mà còn đối mặt với nguy cơ bị hãng từ chối sửa chữa nếu thiết bị gặp sự cố.

Đừng tin vào các công cụ jailbreak nếu không muốn biến iPhone thành 'cục gạch'

Hiện nay, trên mạng xuất hiện nhiều công cụ như Palera1n hay nekoJB tự xưng có thể bẻ khóa iOS 26. Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng hơn nhiều.

Theo báo cáo từ ONE jailbreak, hiện chưa có bản jailbreak công khai nào ổn định cho iOS 26. Các thử nghiệm độc lập từ Corellium đã vạch trần công cụ nekoJB, cho thấy phiên bản trực tuyến của nó thực chất chỉ cài đặt các cấu hình (profile) và phím tắt vô dụng, hoàn toàn không cấp quyền truy cập hệ thống (root). Nguy hiểm hơn, việc sử dụng các công cụ chưa được kiểm chứng này tiềm ẩn rủi ro bảo mật cao, tạo cửa hậu cho phần mềm độc hại xâm nhập.

Thực hư về công cụ Jailbreak iOS 26 và những rủi ro bảo mật cần biết - Ảnh 1.

Đừng tin vào quảng cáo của các công cụ tự nhận chuyên jailbreak iOS 26

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CORELLIUM

Nếu bạn muốn tùy biến giao diện hoặc cài đặt ứng dụng không có trên App Store, jailbreak không phải là con đường duy nhất. Người dùng có thể tận dụng phương pháp Sideloading thông qua các công cụ như AltStore hoặc SideStore.

Cơ chế này sử dụng chính công cụ nhà phát triển của Apple để cài đặt ứng dụng bên thứ ba một cách hợp pháp. Dù vẫn tồn tại rủi ro malware nếu tải từ nguồn không uy tín, nhưng đây là giải pháp an toàn hơn nhiều so với việc bẻ khóa hệ điều hành. Ngoài ra, các tính năng tùy biến sẵn có của iOS như widget hay sắp xếp màn hình khóa cũng đủ để giải quyết các nhu cầu thẩm mỹ cơ bản.

Apple đã chính thức khóa sign (ngừng hỗ trợ) phiên bản cũ là iOS 18.6.2. Điều này đồng nghĩa với việc nếu đã nâng cấp lên iOS 26, bạn sẽ không còn đường lùi.

Lời khuyên cho người dùng lúc này là hãy kiên nhẫn chờ đợi các bản cập nhật vá lỗi chính thức từ Apple thay vì mạo hiểm với các công cụ jailbreak trôi nổi trên mạng.

Xem thêm bình luận