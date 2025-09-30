Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thực hư vụ bảo vệ Lotte Liễu Giai bị hành hung

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
30/09/2025 17:36 GMT+7

Chiều 30.9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip kèm nội dung thể hiện bảo vệ tòa nhà Lotte (Hà Nội) không cho người dân đi nhờ qua sảnh để tránh điểm ngập, dẫn đến xô xát.

Theo đó, đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội có thời lượng 45 giây quay lại cảnh một nhóm người đang tập trung trước sảnh một tòa nhà. Lúc này, một người đàn ông mặc áo mưa có hành động lao vào hành hung một người đàn ông khác. Nhiều người chứng kiến đã can ngăn người đàn ông mặc áo mưa này.

Thực hư vụ bảo vệ Lotte Liễu Giai không cho dân đi nhờ dẫn đến xô xát - Ảnh 1.

Nội dung được đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đăng tải kèm đoạn clip là nội dung thể hiện: "Bảo vệ tòa nhà Lotte Liễu Giai (tòa nhà Lotte Center Hà Nội, ở địa 54 Liễu Giai, P.Giảng Võ, Hà Nội - PV) không cho dân đi nhờ qua sảnh từ chiều. Đường thì ngập. Dân bức xúc dẫn đến xô xát".

Thông tin nêu trên dù chưa rõ tính thực hư nhưng đã lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội. Nhiều tài khoản bình luận lên án hành động của người bảo vệ. 

Cũng có ý kiến cho rằng bảo vệ chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình nên cần sự thông cảm từ dư luận.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 30.9, một lãnh đạo P.Giảng Võ cho biết, sau khi nắm bắt thông tin vụ việc đã đề nghị Công an P.Giảng Võ đến xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh ban đầu thể hiện, do chiều cùng ngày, phố Đào Tấn bị ngập sâu nên có hiện tượng nước chảy tràn vào hầm tòa nhà Lotte Center Hà Nội. Lúc này, bảo vệ tòa nhà phải sử dụng tấm ngăn và bao cát để ngăn không cho nước chảy vào bên trong.

Khi lối đi bị chia cắt đã xảy ra vụ việc một người dân đấm bảo vệ tòa nhà Lotte, khiến người bảo vệ bị rách da mặt.

"Sau đó, người này đã bỏ chạy và để xe máy lại hiện trường. Công an phường đang thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan để xử lý vụ việc theo quy định. Riêng người bảo vệ sau khi điều trị xong sẽ đến cơ quan công an trình báo", vị lãnh đạo P.Giảng Võ cho biết thêm.

Từ đêm 29.9 đến ngày 30.9, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 đã gây ra mưa lớn diện rộng khiến TP.Hà Nội xuất hiện 65 điểm úng ngập. Nhiều điểm ngập sâu từ 0,5 - 1 m khiến giao thông bị chia cắt.

Đường phố Hà Nội ngập sâu nửa mét, hàng loạt xe mắc kẹt

Đường phố Hà Nội ngập sâu nửa mét, hàng loạt xe mắc kẹt

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), chiều nay 30.9, nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn bị ngập sâu do mưa lớn, hàng trăm phương tiện mắc kẹt, chết máy giữa đường.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
