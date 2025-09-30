Thực hư vụ bảo vệ Lotte Liễu Giai bị hành hung

Theo đó, đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội có thời lượng 45 giây quay lại cảnh một nhóm người đang tập trung trước sảnh một tòa nhà. Lúc này, một người đàn ông mặc áo mưa có hành động lao vào hành hung một người đàn ông khác. Nhiều người chứng kiến đã can ngăn người đàn ông mặc áo mưa này.

Nội dung được đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đăng tải kèm đoạn clip là nội dung thể hiện: "Bảo vệ tòa nhà Lotte Liễu Giai (tòa nhà Lotte Center Hà Nội, ở địa 54 Liễu Giai, P.Giảng Võ, Hà Nội - PV) không cho dân đi nhờ qua sảnh từ chiều. Đường thì ngập. Dân bức xúc dẫn đến xô xát".

Thông tin nêu trên dù chưa rõ tính thực hư nhưng đã lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội. Nhiều tài khoản bình luận lên án hành động của người bảo vệ.

Cũng có ý kiến cho rằng bảo vệ chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình nên cần sự thông cảm từ dư luận.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 30.9, một lãnh đạo P.Giảng Võ cho biết, sau khi nắm bắt thông tin vụ việc đã đề nghị Công an P.Giảng Võ đến xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh ban đầu thể hiện, do chiều cùng ngày, phố Đào Tấn bị ngập sâu nên có hiện tượng nước chảy tràn vào hầm tòa nhà Lotte Center Hà Nội. Lúc này, bảo vệ tòa nhà phải sử dụng tấm ngăn và bao cát để ngăn không cho nước chảy vào bên trong.

Khi lối đi bị chia cắt đã xảy ra vụ việc một người dân đấm bảo vệ tòa nhà Lotte, khiến người bảo vệ bị rách da mặt.

"Sau đó, người này đã bỏ chạy và để xe máy lại hiện trường. Công an phường đang thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan để xử lý vụ việc theo quy định. Riêng người bảo vệ sau khi điều trị xong sẽ đến cơ quan công an trình báo", vị lãnh đạo P.Giảng Võ cho biết thêm.