Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thực phẩm bẩn vào trường học: Quyết định thi hành kỷ luật Hiệu trưởng nhà trường
Video Giáo dục

Thực phẩm bẩn vào trường học: Quyết định thi hành kỷ luật Hiệu trưởng nhà trường

Lâm Viên - Bảo Hạo
22/11/2025 15:37 GMT+7

Liên quan đến tin thực phẩm bẩn vào trường học, Đảng ủy P.Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương.

Liên quan đến tin thực phẩm bẩn vào trường học gây xôn xao dư luận vào tháng 9 vừa qua, ngày 21.11, Ban Chấp hành Đảng bộ P.Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức họp kỳ thứ 4, ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2027 đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương.

Thực phẩm bẩn vào trường học Quyết định thi hành kỷ luật Hiệu trưởng Trường

Đảng ủy P.Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) nhận thấy với vai trò Bí thư chi bộ, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương, đã vi phạm quy chế làm việc của cấp ủy, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, nội bộ cấp ủy mất đoàn kết.

Ngoài ra, bà Nga còn thiếu kiểm tra, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời dẫn đến nhà trường vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quá trình tổ chức hoạt động bán trú.

Thực phẩm bẩn vào trường học: Quyết định thi hành kỷ luật Hiệu trưởng Trường - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt, chủ trì buổi đối chất giữa bà Nga và phụ huynh ngày 18.9.2025

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã phản ánh, tối 15.9, mạng xã hội xuất hiện đơn tố cáo Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương hợp đồng đưa thực phẩm bẩn vào bếp ăn bán trú. Ngày 16.9, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng cơ quan chức năng P.Xuân Hương - Đà Lạt đã trực tiếp đến trường xác minh.

Tối 18.9, ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt, chủ trì buổi đối chất giữa bà Nga và phụ huynh.

Ngày 20.9, Trường tiểu học Trưng Vương thông báo tạm dừng bữa ăn bán trú từ 22.9 do các nhà cung cấp đồng loạt ngừng giao thực phẩm, khiến trường không có nguồn thay thế.

Ngày 24.9, UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga nhằm phục vụ quá trình xác minh, điều tra thông tin thực phẩm bẩn vào bếp bán trú của trường. Ngày 13.10, UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt gia hạn tạm đình chỉ thêm 15 ngày đối với bà Nga.

Đến ngày 14.11, Trường tiểu học Trưng Vương đã mở lại bếp ăn bán trú sau khi ký kết với một đơn vị chuyên trong lĩnh vực cung cấp suất ăn bán trú theo chuẩn dành cho học sinh tiểu học.

Tin liên quan

Thực phẩm bẩn vào trường học: Hiệu trưởng nói, phụ huynh 'dậy sóng'

Thực phẩm bẩn vào trường học: Hiệu trưởng nói, phụ huynh 'dậy sóng'

Chiều tối 18.9, đông đảo phụ huynh Trường tiểu học Trưng Vương (P.Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) đến dự họp vụ thông tin thực phẩm bẩn vào trường học, khi nghe hiệu trưởng trả lời họ đã 'dậy sóng', không đồng tình.

Xôn xao thông tin thực phẩm bẩn vào bếp bán trú trường tiểu học

Khám phá thêm chủ đề

thực phẩm bẩn vào trường học thực phẩm bẩn thực phẩm bẩn vào bếp bán trú
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận