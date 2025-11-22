Thực phẩm bẩn vào trường học: Quyết định thi hành kỷ luật Hiệu trưởng nhà trường

Liên quan đến tin thực phẩm bẩn vào trường học gây xôn xao dư luận vào tháng 9 vừa qua, ngày 21.11, Ban Chấp hành Đảng bộ P.Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức họp kỳ thứ 4, ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2027 đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương.

Thực phẩm bẩn vào trường học Quyết định thi hành kỷ luật Hiệu trưởng Trường

Đảng ủy P.Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) nhận thấy với vai trò Bí thư chi bộ, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương, đã vi phạm quy chế làm việc của cấp ủy, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, nội bộ cấp ủy mất đoàn kết.

Ngoài ra, bà Nga còn thiếu kiểm tra, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời dẫn đến nhà trường vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quá trình tổ chức hoạt động bán trú.

Ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt, chủ trì buổi đối chất giữa bà Nga và phụ huynh ngày 18.9.2025 ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã phản ánh, tối 15.9, mạng xã hội xuất hiện đơn tố cáo Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương hợp đồng đưa thực phẩm bẩn vào bếp ăn bán trú. Ngày 16.9, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng cơ quan chức năng P.Xuân Hương - Đà Lạt đã trực tiếp đến trường xác minh.

Tối 18.9, ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt, chủ trì buổi đối chất giữa bà Nga và phụ huynh.

Ngày 20.9, Trường tiểu học Trưng Vương thông báo tạm dừng bữa ăn bán trú từ 22.9 do các nhà cung cấp đồng loạt ngừng giao thực phẩm, khiến trường không có nguồn thay thế.

Ngày 24.9, UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga nhằm phục vụ quá trình xác minh, điều tra thông tin thực phẩm bẩn vào bếp bán trú của trường. Ngày 13.10, UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt gia hạn tạm đình chỉ thêm 15 ngày đối với bà Nga.

Đến ngày 14.11, Trường tiểu học Trưng Vương đã mở lại bếp ăn bán trú sau khi ký kết với một đơn vị chuyên trong lĩnh vực cung cấp suất ăn bán trú theo chuẩn dành cho học sinh tiểu học.