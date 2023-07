Thực phẩm độc hại bủa vây người dùng: Mua hóa chất dễ như mua rau

Tiếp xúc thường xuyên với hàn the sẽ tăng nguy cơ ung thư

Theo chuyên gia hóa học Nguyễn Đình Độ, sodium bisulfite (NaHSO3) là chất bột màu trắng, mùi hắc, có tên gọi chất "tẩy đường" do được dùng để tẩy trắng trong công nghệ sản xuất đường. Rau và các loại củ héo khô khi ngâm trong dung dịch sodium bisulfite sẽ trở nên xanh tươi, căng mọng như mới thu hoạch, thậm chí có thể tươi tốt cả tuần. Trong công nghiệp thực phẩm, sodium bisulfite được dùng để tránh sự hóa nâu thực phẩm do thực phẩm bị ô xy hóa khi để trong không khí. Sodium tetraborate decahydrate (Na2B4O7.10H2O) cũng là chất bột màu trắng, có tên gọi hàn the. Hàn the cũng có công dụng bảo quản thực phẩm. Ngoài ra, hàn the còn giúp thực phẩm trở nên dai, giòn tạo cảm giác ngon miệng.

Tuy vậy, cả hai hóa chất này đều phải dùng với liều lượng nghiêm ngặt. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho phép sodium bisulfite được dùng tối đa

0,7 mg/kg trọng lượng cơ thể còn hàn the được khuyến cáo tiếp xúc không quá 3 mg/ngày. Tiếp xúc thường xuyên với hàn the được cho là tăng nguy cơ ung thư và ảnh hưởng khả năng sinh sản, còn sodium bisulfite có khả năng gây đột biến, dị ứng và đã bị cấm dùng để bảo quản rau quả ở Mỹ do đã gây chết người. Ngoài ra cần chú ý các hóa chất sử dụng nói trên ở chợ chắc chắn là hóa chất công nghiệp, không được phép dùng trong thực phẩm, do còn lẫn kim loại nặng và các hóa chất độc hại khác.

