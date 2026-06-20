Thực phẩm dồi dào, giá giảm mạnh

Nhiều hàng hóa thiết yếu giảm mạnh

Sáng cuối tuần, anh Bùi Hoàng Ân, chuyên dịch vụ đi chợ hộ tại khu vực chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM), dạo quanh các sạp bán thịt heo nhận xét: Giá heo bán lẻ đang hạ nhiệt rất nhanh. Các loại thịt phổ biến như ba rọi, nạc đùi, giò heo… đều đang giảm so với tuần trước, dao động từ 75.000 - 120.000 đồng/kg. "Hiện nay đang vào mùa nghỉ hè, các bếp ăn tập thể giảm sản lượng tiêu thụ, mùa mưa và mùa nước nổi cũng đang bắt đầu ở khu vực ĐBSCL, cung cấp thêm nhiều loại cá sông, thực phẩm cho người dân với giá rẻ. Đơn cử như ngày 19.6, giá các loại thủy sản như rô phi chỉ có 30.000 đồng/kg, cá lòng tong chỉ còn 50.000 đồng/kg, tép chỉ có 65.000 - 70.000 đồng/kg, giảm đến 30 - 50% so với lúc cao điểm", chị Út Phương, một tiểu thương tại chợ Bình Điền, chia sẻ.

Từ đầu năm đến nay do nguồn cung dồi dào nên giá trứng gia cầm tại các chợ và siêu thị phổ biến 25.000 - 30.000 đồng/chục. Cũng nguồn cung dồi dào nên giá thịt heo, thịt gà đang giảm. Trong khoảng 1 tháng qua, tại các trang trại giá heo hơi, đã giảm khoảng 10.000 đồng/kg xuống mức bình quân từ 62.000 - 67.000 đồng/kg. Theo Bộ NN-MT, tổng đàn heo cả nước tính đến nay đã tăng 2,8%, đặc biệt ở nhiều địa phương tăng nhanh nhờ chăn nuôi trang trại phát triển mạnh. Do vậy, nguồn cung thịt ở nhiều địa phương dồi dào, giá có khả năng tiếp tục hạ nhiệt trong ngắn hạn. Bên cạnh đàn heo, tổng đàn gia cầm trên cả nước cũng tăng 3,5%, riêng gà tăng 3,8%. Vì thế, dự báo giá thịt tiếp tục duy trì mức thấp trong thời gian tới vì thị trường tiêu thụ ổn định trong khi nguồn cung dồi dào.

Giá phân bón đang quay đầu giảm, mang lại tín hiệu thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp ẢNH: C.N

Thời điểm tháng 6, tháng 7 cũng là vụ thu hoạch rộ của nhiều loại trái cây, nên giá rau củ quả đều đang rất rẻ với nguồn cung dồi dào. Ban Quản lý chợ đầu mối Bình Điền thông tin các loại trái cây về chợ hiện nay chỉ có dâu tây là giữ được giá 100.000 đồng/kg (loại 1), còn lại những loại hoa quả phổ biến như xoài, bưởi, măng cụt, chôm chôm…đều dưới 50.000 đồng/kg, trong đó có nhiều loại đang rớt giá rất thấp như bưởi Năm roi Vĩnh Long chỉ còn 10.000 - 15.000 đồng/kg, táo Ninh Thuận xuống còn 9.000 - 12.000 đồng/kg, cam sành: 5.000 - 9.000 đồng/kg, lồng mứt: 5.000 - 7.000 đồng/kg…

Trước đó, một mặt hàng thiết yếu khác là gas cũng giảm mạnh đến 150.000 đồng/bình 45 kg. Một số thương hiệu như: Gas City Petro, Vina Pacific Petro và Vimexco Gas giảm trực tiếp 3.333 đồng/kg, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trên thị trường hiện nay, một bình gas của các thương hiệu phổ biến, loại bình 12 kg hiện dao động từ 578.664 - 682.000 đồng/bình, còn bình gas 45 kg phổ biến trong khoảng 2.288.265 - 2.528.000 đồng/bình. Xăng và gas đồng loạt giảm giá mạnh là những thông tin giúp hàng triệu người dân "nhẹ lòng" sau nhiều tháng trời "gồng" mình với mức giá cao trước đó. Có thể thấy loạt mặt hàng thiết yếu giảm giá đã khiến bữa cơm của nhiều gia đình cũng sẽ phong phú hơn, chất lượng hơn.

Nhiều chương trình kích cầu, khuyến mại sẽ được triển khai từ tháng 7.2027 ẢNH: QUANG THUẦN

Cơ hội kích cầu thị trường

Khi eo biển Hormuz được mở lại, dòng chảy xăng dầu được khơi thông, trong cùng ngày 18.6, liên bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giảm đồng loạt giá các mặt hàng xăng dầu từ 1.206 - 2.343 đồng/lít; đưa giá xăng E10 về sát ngưỡng 20.000 đồng/lít. Đây là lần giảm giá thứ 4 liên tiếp, kể từ cuối tháng 5. Đáng chú ý, sáng 19.6 giá dầu thế giới tiếp tục giảm thêm khoảng 1%, dầu WTI của Mỹ lùi

0,75 USD về 75,1 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu lùi 0,84 USD về 79 USD/thùng. Điều này cho thấy xu hướng giảm giá của mặt hàng này còn kéo dài và có thêm dư địa hạ nhiệt hàng xăng dầu nội địa.

Cùng với xăng dầu, những nguyên liệu đầu vào của ngành nông nghiệp như phân bón, thức ăn chăn nuôi cũng đang giảm. Giá urê - một trong những loại chất dinh dưỡng cây trồng quan trọng nhất thế giới - đã lao dốc hơn 30%, xóa sạch mức tăng kể từ thời điểm xung đột ở Trung Đông diễn ra. Kéo theo sau đó là các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi như bắp (ngô), lúa mì và các nông sản khác giảm theo. Chỉ số nông nghiệp giao ngay Bloomberg đối với 10 loại cây trồng được giao dịch nhiều nhất thế giới đã rơi xuống mức thấp nhất vào tuần qua.

Thực phẩm trong nước dồi dào, giá đang ở mức thấp ẢNH: Q.T

Đây là một sự đảo chiều ngoạn mục so với những tuần đầu của cuộc chiến khi việc phong tỏa eo biển Hormuz đã làm tắc nghẽn khoảng 1/3 nguồn cung urê giao dịch toàn cầu, khiến giá cả tăng vọt trước đó. Đáng nói, giá phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi giảm mạnh ngay thời điểm trong nước đang bước vào vụ sản xuất là tín hiệu thuận lợi, giúp cho người nông dân giảm chi phí đầu vào, có thêm lợi nhuận.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để điều chỉnh giá các mặt hàng chịu tác động bởi chiến sự Trung Đông và ách tắc xuất khẩu. "Thời điểm tháng 6 - 7 là cao điểm du lịch hè và nhiều hoạt động lễ hội, cùng lúc đó diễn biến trên thế giới cho thấy hòa bình đang lặp lại và mọi thứ đã quay trở lại xuất phát điểm ban đầu. Sau một giai đoạn trầm lắng, nhu cầu nhập khẩu, tích trữ hàng hóa tại thị trường Mỹ đang tăng cao trở lại, giúp cho đơn hàng xuất khẩu của VN sôi động hơn. Đây là những tín hiệu lạc quan đối với thị trường tiêu dùng và xuất khẩu của VN", một chuyên gia kinh tế nhận định.

Thực phẩm trong nước dồi dào, giá đang ở mức thấp ẢNH: Q.T

Cùng với đó, trước khi bước vào tháng 7, nhiều chuỗi bán lẻ lớn đã khởi động chiến dịch kích cầu: Hệ thống siêu thị GO! triển khai chương trình sinh nhật với tổng giá trị ưu đãi và giải thưởng lên tới hàng tỉ đồng. Hàng loạt mặt hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống, hóa mỹ phẩm và đồ gia dụng được giảm giá mạnh, nhiều sản phẩm giảm từ 30 - 37%. Trong dịp này, hệ thống siêu thị GO! cũng đồng thời tổ chức "Lễ hội trái cây Bắc bộ" với nhiều loại trái cây nội địa được giảm giá tới 35%.

Lotte Mart tung chương trình "365 Fresh - Tươi ngon mỗi ngày", tập trung giảm giá thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng và ưu đãi cho khách hàng thành viên. Theo đó, hàng loạt mặt hàng thực phẩm tươi sống, trái cây nhập khẩu, đồ uống, hóa mỹ phẩm và sản phẩm gia dụng được giảm giá sâu. Đại diện siêu thị này cho biết chương trình không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí sinh hoạt mà còn góp phần kích thích sức mua, hỗ trợ thị trường bán lẻ trong giai đoạn cao điểm mùa hè.